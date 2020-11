主演降板により交代となった新たなドラマ版『バットウーマン』のコスチューム姿が公開

アフロがカッコいい!

DCコミックス原作のドラマ『バットウーマン』のシーズン2で新たな主人公となるジャヴィシア・レスリー演じるライアン・ワイルダーのコスチューム姿の画像が公開となりました。

Becoming her own Batwoman 🦇 @JaviciaLesliepic.twitter.com/wnNCLuYI8d