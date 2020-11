ぐぬぬのぐ。

PS5が盛り上がっておりますが、実際PS4の新作ゲームもバンバン出てます。PS4の需要は、まだありまぁす!

PS4ソフトの中でも名作オブ名作、『DEATH STRANDING』と『The Last of Us Part II』+PS4のセットが、ブラックフライデー対象に。別々に購入するよりも約1万4000円ほどお安いとのことです。

ぶっちゃけ、今からPS4買うのは全然アリだと思いますよ。この2本のソフトは遅かれ早かれ買うレベルの良ゲーですし。いずれも持ってないよーという人、年末年始の暇をどうにかしたいと思っている人、このタイミングにぜひのぜひ。5ェ…!

※価格など表示内容は、執筆現在のものです。変更の可能性もありますので、販売ページをご確認ください。