｢来年末ビットコインは3330万円になる｣Citiの予想で取引所クラッシュ、3年ぶりに1万7000ドルの大台

どこまで行くのだ、Bitcoin。

「ビットコインは来年末までに31万8315ドル(約3330万円)まで上がって、21世紀のデジタルゴールドになる」というブル極まりない予測がCitibankマネジングディレクターのTom Fitzpatrick氏から週末機関投資家向けに発表され、週明けの月曜はウホウホと夢を買う人びとが群がって1ビットコインが1万7000ドル(約1770万円)に近づいてCoinbaseがクラッシュ。火曜ついに3年ぶりに1万7000ドルの大台を突破しました。

Bitcoin reaches $17,000 for the first time since just after the burst of the cryptocurrency bubble almost three years ago https://t.co/GJ3iBEpyVD