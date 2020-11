ビットコイン史上最高値迫る。爆上げしてるのはどこのだれ？

17年バブル再来のビットコイン。

米時間20日には時価総額が3501億ドル(約36.4兆円)に達し、世界最大の銀行JPモルガン・チェースの3492億ドル(約36.3兆円)を抜いてしまいました。

第1次ビットコインバブルのピーク(2017年12月16日)の3週間前に「ビットコインは詐欺だ」と言っていたジェイミー・ダイモン会長兼CEO。今ごろどうしてるのかな…と思ったら、なんかちゃっかりメガバンクの先陣を切って独自のデジタル通貨JPMコインを発行して、今年春にはビットコインの米取引所2つと提携して仮想通貨の波に乗っているではないですか。

しかも詐欺とディスった数日後にJPモルガンはBitcoin XBTで24%安くなったところをどこよりもアクティブに買いまくり、最初の爆上がりを招く遠因にもなっていました。のちに市場操作の疑いでBlockswater社に訴えられていたというオチです。

あれよあれよという間に銀行と連動になって市民権を得ているビットコイン。この秋には2つの大きな動きがありました。

まず1つ目は、Twitterジャック・ドーシーCEOがCEOを兼ねるモバイル決済Squareの大量買いです。10月に5000万ドル(約52億円)を投じて1万618ドルで4709ビットコインを購入したら、1か月で75%以上あがって8565 万ドル(約89億円)になりました。同社は2018年1月にP2P決済のCashアプリでビットコインを使えるようにした先駆けの会社です。新規発行ビットコインのおよそ40%を買い占めていると見られる勢力。

Today, we are announcing the launch of a new service that will enable customers to buy, hold and sell #Cryptocurrency directly from their PayPal account. https://t.co/QS6JRmG9hspic.twitter.com/uHBatfZkbF