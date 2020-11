カリフォルニア州｢テスラ車づくりはエッセンシャルワークです｣

Tesla(テスラ)車がないと生きていけないって認識でOK?

新型コロナウイルスの新規感染が1日平均1万人を超えてカリフォルニア州知事が夜間外出禁止令を出しましたが、Teslaの同州フリーモント工場は「エッセンシャルワーカー」の特別枠で夜も昼もなく稼働中みたいですよ。

州が禁じたのは10PM~5AMの外出と夜勤、集会です。期間は12月21日まで1か月間で、対象は危険度の高い41郡(全州民の94%が居住)。レストランやバーもみな10時に帰宅できるよう30分以上前にラストオーダーをとるかたちになってます。みんな商売あがったりになるの我慢してルールを守っているのにTeslaだけエッセンシャルワーカーってどういうことなんや!という店主さんたちの叫びが聞こえてきそうな特別扱いですよね。

CNBCからの取材に対し、州公衆衛生局は「製造業はエッセンシャルな職場に区分けされています。くわしくは州のエッセンシャルワーカー業種一覧をご覧ください。基幹製造業は運輸機械設備製造などの中核セクターです」と回答しています。いちおう稼働中は衛生局の安全対策のガイダンスに従うとのこと。7月に発行されたガイダンスには工場の労務環境に関する加筆や改正はなされていないので一抹の不安を感じますが…。

イーロン・マスクCEOは3月に一度、ステイホーム命令を無視して従業員に出社を命じ、アラメダ郡とひと悶着ありました。あのときは郡に「Tesla車製造はエッセンシャルサービスではないので、フリーモント工場も州の自宅待機命令の期間中は操業を最小限にしてください」と言われて一旦は止めたんですが、やっぱり回す!と命令を無視して稼働を再開し、ツイッター上で「自分も現場に立ち会う。逮捕するなら自分だけにしろ」と宣戦布告。

Tesla is restarting production today against Alameda County rules. I will be on the line with everyone else. If anyone is arrested, I ask that it only be me.