ビッグデータ企業による情報収集を防ぐことってできるの？

結論から言いますね。

ムリです。ビッグデータ企業による情報収集を防ぐことはできません。

いまや近所のスーパーに出かけるだけで、きわめて個人的なデータポイントの40や50ぐらいは知らぬ間に抜き取られている時代。Facebookアカウントを抹消するならもちろんどうぞ。でも、そんなことをしてもおそらくなにも変わらないと思います。そもそもFacebookに登録すらしていない人だって、情報収集と無関係ではありません。なにせ、Facebookはアカウントを持っていない人に対しても「シャドウプロフィール」なるものを作成できるぐらい、膨大な量の情報を収集しているそうですから。

この時点でわたしたちができることは、せいぜいビッグデータ企業に吸い上げられる情報量を少なくして、なるべくダメージコントロールするぐらいです。

専門家に喫緊の疑問・質問を投げかける米Gizmodoの「Giz Asks」シリーズ。今回は5人にビッグデータ企業とデータ収集会社について語ってもらいました。みなさん、心の準備はいいですか? 末恐ろしいですよ。

Scott Shackelford(米インディアナ大学商事法・経営倫理学准教授。サイバーセキュリティプログラム、およびサイバーセキュリティとインターネットガバナンスに関するOstrom Workshopのディレクターを兼任)

Meg Leta Jones(ジョージタウン大学コミュニケーション学・文化テクノロジー学准教授)

Gus Hurwitz(ネブラスカ州立大学法学准教授。Nebraska Governance and Technology Centerディレクター、International Center for Law & Economicsディレクターを兼任)

Sandra Wachter(オックスフォード大学准教授、上級研究員。AI、ビッグデータとインターネット規制に関する法律および倫理学の研究に従事)

重要なのは、あなたのデータが集められたあとになにが起きているかだと思います。

一般的なケースを見てみましょう。Webサイトを閲覧する、アプリをインストールする、映画を借りる──なんでもいいんですが──それらの行動に伴い、個人情報の入力を求められたとします。無料でサービスを提供してもらうかわりに、一見まったく無害だったり面白みのないように感じる郵便番号だとか、メールアドレス、年齢などの個人情報を聞かれるんですね。この状況においては、あなたに主導権があるように思えるでしょう。あなたは自分の意思で行動しているのだし、なにを代償としてどんな望ましいサービスを提供してもらっているかも把握しています。

ところが、この話はここで終わりません。おもしろいのは情報が集められたあと、そこからあなたについてどのような情報が推論により引き出されているかです。一見なんの面白みもないありふれたデータが、私たちについて驚くほど細かいプロフィールを描き出していることを多くの人は知らないと思います。Facebook上で3回クリックしただけで、性的指向が知られてしまう。あるいは、ほかのプラットフォーム上で私がどんな行動をとるかによっては私がアルツハイマー病やパーキンソン病に罹っているかがわかってしまいますし、私の何気ないツイートが精神的に落ち込んでいるか否かを判断する材料にもなりえます。私たちは、自分が思っている以上に私たちについての繊細で親密な情報をインターネット上の足跡として残しているのです。

私が現在取り組んでいる研究のひとつで、今後3年間かけて進行していくプロジェクトに「AI and the Right to Reasonable Inferences(直訳:AIと合理的に推測される権利)」というのがあります。ヨーロッパでは現在、ユーザーが個人の意思にもとづいて提供した情報──明確に求められ、それに応じて明け渡された情報──に関しては、強固な法的枠組みが存在しています。ところが、これらの法律はその明け渡された情報から推測された情報については効力が及ばず、これらの推測された情報の所有権が誰にあるのかも明確ではありません。厳密に言えば自分ではない誰かが作り出した情報の産物なのですから、個人情報とは言い切れないかもしれません。すると、現在このような推測された情報が法的な範疇にないとなれば、今後社会においてどのような推測ならば許容されるのかを決めて行く必要があります。

あなたが提供した情報をもとに推測するアルゴリズムがあなたの知らないところであなたの人生を変えてしまうほど大きな決断を下しているのだとすれば、あなたには合理的に推測される権利があります。そのためには、情報が提供されたあとになにが起こっているのかを把握することから始まり、そのプロセスの全体像を知った上で発言権や撤回権を与えられることも非常に重要となってきます。