サイバーパンク2077の歴史には俳優キアヌ・リーブスがいることが判明

面白い後付設定!

『マトリックス』や『ジョン・ウィック』でお馴染みのキアヌ・リーブスが、ゲーム内の伝説的なキャラクターである「ジョニー・シルヴァーハンド」として出演することでも非常に大きな話題となったRPG『サイバーパンク2077』。ただそのゲーム内歴史には、俳優キアヌ・リーブスも存在するということが明らかとなりました。

要するにジョニー・シルヴァーハンドとまったく同じ顔をした俳優がいることになったわけですが、なぜそうなったのか。

そもそもの始まりは先日公開された『サイバーパンク2077』のゲーム内で使われる予定の歌『No Save Point』。こちらは近年いろんな映画の予告でも楽曲が使われている人気のヒップホップデュオの「Run The Jewels(RTJ)」による曲で、ゲーム内では「Yankee and The Brave」という架空のグループがやっているという設定(ちなみにYankee and The BraveはRTJの最新アルバムの曲のタイトルでもある)。

その歌詞に「Keanu Reeves, cyber arm under my sleeve(キアヌ・リーブス、俺の袖の下にはサイバーアーム)」というものがあり、ファンの間では「キアヌ・リーブスって言葉をゲーム内のアーティストを使うってのはどういうこと?」と話題となったのですが、開発会社のCD PROJEKT REDのデザイナーであるPatrick K. MillsからTwitter上でこんな説明が行なわれました。

The KR lyric is lore friendly. It's an in universe cultural reference to KR, a little known Collapse-era actor who bore and uncanny resemblance to Johnny Silverhand, and in the years following Johnny's disappearance, was frequently mistaken for JS. 👉🤛 https://t.co/AxpPvlww97