Epic GamesがiOS/Mac版『フォートナイト』ユーザーにV-Bucksボーナスを配布すると発表

結局、『フォートナイト』はAppleに復帰するんだろうか。

米Epic Gamesは7日、人気ゲーム『フォートナイト』のMacとiOSプレイヤーにゲーム内通貨V-Bucksをボーナス進呈するとツイッター上で発表しました。

『フォートナイト』は世界中で3億人以上がプレイする人気バトロイゲーム。iOSのプレイヤーも1億人を超えるといわれていましたが、今夏にEpic GamesがAppleによるマージン徴収に反発して直接決済方式を導入した結果、『フォートナイト』はAppストアからバンされる事態に。Appleデバイスのユーザーは新規ダウンロードやアップデート配信を受け取れなくなっています。

そんな中、Epic Gamesは11月7日のツイッター投稿で: 「MacとiOSで『フォートナイト』のアップデートがブロックされているため、両プラットフォームのプレイヤーにV-Bucksボーナス付与を開始しました」と発表。

具体的な額は、「iOSプレイヤーの場合:AppStoreで購入した未使用のV-Bucksの現在の残高と同額」で「Macプレイヤーの場合:過去にEpicから購入した未使用のV-Bucksの現在の残高と同額」とされています。

Because Mac & iOS are blocked for Fortnite updates, we're beginning to grant a V-Bucks bonus for players on these platforms -- to spend on any platform. The V-Bucks grant is expected to be completed by November 9th.