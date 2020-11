エヴァ初号機みたい。電動ファンで排気、骨伝導イヤフォンで通話もできる未来派マスク｢Glask｣

ロボット風な見た目を裏切らず、中身もハイテク。

カナダのトロントより、感染予防をしつつ電動ファンと骨伝導イヤフォンで通話もできる、ハイテクな機能を持ったマスク「Glask」が登場しました。

これは口元が透明で、曇らない素材が使われており、メガネのように耳にかけて装着します。その姿は、まるで鎧武者の目の下頬(めのしたぼお) か、『新世紀エヴァンゲリオン』を想い起こさせるイカつさです。

Glask has a multi layer filtration mechanism coupled with electronics. Including: smart fans and air pressure sensors.It can detect your body status and adjust airflow in your mask. So, when you are working out, it smartly adjust fan speed to get you enough oxygen.#COVDI19pic.twitter.com/pKbNBzl5CU