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      【Amazonブラックフライデー】きのう何買った？ ギズモード読者がセール初日で購入したものランキング

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      • author 編集部
      【Amazonブラックフライデー】きのう何買った？ ギズモード読者がセール初日で購入したものランキング
      Image:Amazon

      1位、ギズのYouTube視聴者が教えてくれたやつ…！

      昨日11月27日（金）9:00～12月1日（火）23:59まで、絶賛開催中の特大セール｢Amazonブラックフライデー｣＋｢Amazonサイバーマンデー｣。ギズモードでも、みんなが欲しくなるお得な商品を紹介していますが、昨日ギズモードの記事から購入されたものを、ランキングでご紹介します。

      1位 コカ・コーラ 500mlPET×24本

      コカ・コーラ 500mlPET×24本
      コカ・コーラ 500mlPET×24本

      1,495円(特選タイムセール／2020年12月1日まで）

      2位 Fire TV Stick 4K - Alexa対応音声認識リモコン付属

      Fire TV Stick 4K - Alexa対応音声認識リモコン付属 | ストリーミングメディアプレーヤー
      Fire TV Stick 4K - Alexa対応音声認識リモコン付属 | ストリーミングメディアプレーヤー

      4,280円（特選タイムセール39%オフ／2020年12月1日まで）

      3位 SanDisk PortableSSD 2TB

      SanDisk PortableSSD 2TB 【PS4 メーカー動作確認済】 USB3.1 Gen2 最大転送550MB/秒 SDSSDE60-2T00-GH25 3年保証 エコパッケージ
      SanDisk PortableSSD 2TB 【PS4 メーカー動作確認済】 USB3.1 Gen2 最大転送550MB/秒 SDSSDE60-2T00-GH25 3年保証 エコパッケージ

      21,080円（特選タイムセール／2020年12月1日まで）

      4位 Amazonベーシック ライトニングケーブル TypeC-iPhone用

      Amazonベーシック ライトニングケーブル TypeC-iPhone用 ナイロン編組 MFi認証済み ホワイト 1.8m
      Amazonベーシック ライトニングケーブル TypeC-iPhone用 ナイロン編組 MFi認証済み ホワイト 1.8m

      1,130円（特選タイムセール／2020年12月1日まで）

      5位 BeatsX ワイヤレスイヤホン（ブラック）

      BeatsX ワイヤレスイヤホン -Apple W1ヘッドフォンチップ、Class 1 Bluetooth、 マグネット式イヤーバッド、最長8時間の再生時間 - ブラック
      BeatsX ワイヤレスイヤホン -Apple W1ヘッドフォンチップ、Class 1 Bluetooth、 マグネット式イヤーバッド、最長8時間の再生時間 - ブラック

      4,990円（特選タイムセール54%オフ／2020年12月1日まで）

      6位 BeatsX ワイヤレスイヤホン（レジスタンス・ブラックレッド）

      BeatsX ワイヤレスイヤホン -Apple W1ヘッドフォンチップ、Class 1 Bluetooth、 マグネット式イヤーバッド、最長8時間の再生時間 - レジスタンス・ブラックレッド
      BeatsX ワイヤレスイヤホン -Apple W1ヘッドフォンチップ、Class 1 Bluetooth、 マグネット式イヤーバッド、最長8時間の再生時間 - レジスタンス・ブラックレッド

      4,990円（特選タイムセール54%オフ／2020年12月1日まで）

      7位 BeatsX ワイヤレスイヤホン（サテンシルバー）

      BeatsX ワイヤレスイヤホン -Apple W1ヘッドフォンチップ、Class 1 Bluetooth、 マグネット式イヤーバッド、最長8時間の再生時間 - サテンシルバー
      BeatsX ワイヤレスイヤホン -Apple W1ヘッドフォンチップ、Class 1 Bluetooth、 マグネット式イヤーバッド、最長8時間の再生時間 - サテンシルバー

      4,990円（特選タイムセール54%オフ／2020年12月1日まで）

      8位 Fire TV Stick - Alexa対応音声認識リモコン付属

      新登場 Fire TV Stick - Alexa対応音声認識リモコン付属 | ストリーミングメディアプレーヤー
      新登場 Fire TV Stick - Alexa対応音声認識リモコン付属 | ストリーミングメディアプレーヤー

      3,480円（特選タイムセール30%オフ／2020年12月1日まで）

      9位 BUFFALO USB3.1Gen1 ポータブルSSD 1TB

      BUFFALO USB3.1Gen1 ポータブルSSD 1TB 日本製 PS4(メーカー動作確認済) 耐衝撃・コネクター保護機構 SSD-PG1.0U3-B/NL
      BUFFALO USB3.1Gen1 ポータブルSSD 1TB 日本製 PS4(メーカー動作確認済) 耐衝撃・コネクター保護機構 SSD-PG1.0U3-B/NL

      9,199円（特選タイムセール／2020年12月1日まで）

      10位 Echo Show 5

      Echo Show 5 (エコーショー5) スマートディスプレイ with Alexa、チャコール
      Echo Show 5 (エコーショー5) スマートディスプレイ with Alexa、チャコール

      4,980円（特選タイムセール50%オフ／2020年12月1日まで）

      というわけで、BeatsXが、カラバリで売れまくったという結果でした。

      さぁ、そうこうしてるうちにもブラックフライデーは後半戦。引き続き、思う存分ボチりましょう！

      ※価格など表示内容は執筆時点のものです。変更の可能性もありますので、販売ページをご確認ください。

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