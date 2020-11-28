【Amazonブラックフライデー】きのう何買った？ ギズモード読者がセール初日で購入したものランキング

1位、ギズのYouTube視聴者が教えてくれたやつ…！
昨日11月27日（金）9:00～12月1日（火）23:59まで、絶賛開催中の特大セール｢Amazonブラックフライデー｣＋｢Amazonサイバーマンデー｣。ギズモードでも、みんなが欲しくなるお得な商品を紹介していますが、昨日ギズモードの記事から購入されたものを、ランキングでご紹介します。
1位 コカ・コーラ 500mlPET×24本
コカ・コーラ 500mlPET×24本
1,495円(特選タイムセール／2020年12月1日まで）
2位 Fire TV Stick 4K - Alexa対応音声認識リモコン付属
Fire TV Stick 4K - Alexa対応音声認識リモコン付属 | ストリーミングメディアプレーヤー
4,280円（特選タイムセール39%オフ／2020年12月1日まで）
3位 SanDisk PortableSSD 2TB
SanDisk PortableSSD 2TB 【PS4 メーカー動作確認済】 USB3.1 Gen2 最大転送550MB/秒 SDSSDE60-2T00-GH25 3年保証 エコパッケージ
21,080円（特選タイムセール／2020年12月1日まで）
4位 Amazonベーシック ライトニングケーブル TypeC-iPhone用
Amazonベーシック ライトニングケーブル TypeC-iPhone用 ナイロン編組 MFi認証済み ホワイト 1.8m
1,130円（特選タイムセール／2020年12月1日まで）
5位 BeatsX ワイヤレスイヤホン（ブラック）
BeatsX ワイヤレスイヤホン -Apple W1ヘッドフォンチップ、Class 1 Bluetooth、 マグネット式イヤーバッド、最長8時間の再生時間 - ブラック
4,990円（特選タイムセール54%オフ／2020年12月1日まで）
6位 BeatsX ワイヤレスイヤホン（レジスタンス・ブラックレッド）
BeatsX ワイヤレスイヤホン -Apple W1ヘッドフォンチップ、Class 1 Bluetooth、 マグネット式イヤーバッド、最長8時間の再生時間 - レジスタンス・ブラックレッド
4,990円（特選タイムセール54%オフ／2020年12月1日まで）
7位 BeatsX ワイヤレスイヤホン（サテンシルバー）
BeatsX ワイヤレスイヤホン -Apple W1ヘッドフォンチップ、Class 1 Bluetooth、 マグネット式イヤーバッド、最長8時間の再生時間 - サテンシルバー
4,990円（特選タイムセール54%オフ／2020年12月1日まで）
8位 Fire TV Stick - Alexa対応音声認識リモコン付属
新登場 Fire TV Stick - Alexa対応音声認識リモコン付属 | ストリーミングメディアプレーヤー
3,480円（特選タイムセール30%オフ／2020年12月1日まで）
9位 BUFFALO USB3.1Gen1 ポータブルSSD 1TB
BUFFALO USB3.1Gen1 ポータブルSSD 1TB 日本製 PS4(メーカー動作確認済) 耐衝撃・コネクター保護機構 SSD-PG1.0U3-B/NL
9,199円（特選タイムセール／2020年12月1日まで）
10位 Echo Show 5
Echo Show 5 (エコーショー5) スマートディスプレイ with Alexa、チャコール
4,980円（特選タイムセール50%オフ／2020年12月1日まで）
というわけで、BeatsXが、カラバリで売れまくったという結果でした。
さぁ、そうこうしてるうちにもブラックフライデーは後半戦。引き続き、思う存分ボチりましょう！
※価格など表示内容は執筆時点のものです。変更の可能性もありますので、販売ページをご確認ください。