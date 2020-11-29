【Amazonブラックフライデー】きのう何買った？ ギズモード読者がセール2日目に購入したものランキング

1位、2日連続です。
11月27日（金）9:00～12月1日（火）23:59まで、絶賛開催中の特大セール｢Amazonブラックフライデー｣＋｢Amazonサイバーマンデー｣。ギズモードでも、みんなが欲しくなるお得な商品を紹介していますが、昨日セール2日目にギズモードの記事から購入されたものを、ランキングでご紹介します。
1位 コカ・コーラ 500mlPET×24本
コカ・コーラ 500mlPET×24本
1,495円（特選タイムセール／2020年12月1日まで）
2位 BUFFALO 外付けハードディスク 4TB
【Amazon.co.jp限定】BUFFALO 外付けハードディスク 4TB テレビ録画/PC/PS4/4K対応 静音&コンパクト 日本製 故障予測 みまもり合図 HD-AD4U3
7,980円（特選タイムセール／2020年12月1日まで）
3位 SanDisk PortableSSD 2TB
SanDisk PortableSSD 2TB 【PS4 メーカー動作確認済】 USB3.1 Gen2 最大転送550MB/秒 SDSSDE60-2T00-GH25 3年保証 エコパッケージ
21,080円（特選タイムセール／2020年12月1日まで）
4位 Xiaomi Smart Scale 2 グローバル版 体重計
5位 Anker PowerExpand+ 7-in-1 USB-C PD イーサネット ハブ
6位 (医薬部外品)PRO TEC(プロテク) デオドラントソープ ポンプ420ml+詰め替え330ml
(医薬部外品)PRO TEC(プロテク) デオドラントソープ ポンプ420ml+詰め替え330ml
645円（特選タイムセール40%オフ／2020年12月1日まで）
7位 Fire TV Stick - Alexa対応音声認識リモコン付属
新登場 Fire TV Stick - Alexa対応音声認識リモコン付属 | ストリーミングメディアプレーヤー
3,480円（特選タイムセール30%オフ／2020年12月1日まで）
8位 Fire TV Stick 4K - Alexa対応音声認識リモコン付属
Fire TV Stick 4K - Alexa対応音声認識リモコン付属 | ストリーミングメディアプレーヤー
4,280円（特選タイムセール39%オフ／2020年12月1日まで）
9位 エルゴトロン LX デスクマウント モニターアーム マットブラック
エルゴトロン LX デスクマウント モニターアーム マットブラック 45-241-224
10,695円（特選タイムセール10%オフクーポン適用価格／2020年12月1日まで）
10位 Anker PowerCore Essential 20000
Anker PowerCore Essential 20000 (モバイルバッテリー 超大容量 20000mAh) 【USB-C入力ポート/PSE認証済/PowerIQ/低電流モード搭載】iPhone iPad Android 各種対応 (ブラック)
2,999円（特選タイムセール25%オフ／2020年11月29日23:59まで）
というわけで、2日連続でコカ・コーラが1位をキープしました！
ブラックフライデーは本日23:59で終了。引き続き、サイバーマンデーはありますが、このタイミングでセール価格ではなくなる商品もあるので、日曜のうちに、思う存分ボチりましょう！
※価格など表示内容は執筆時点のものです。変更の可能性もありますので、販売ページをご確認ください。