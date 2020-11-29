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      【Amazonブラックフライデー】きのう何買った？ ギズモード読者がセール2日目に購入したものランキング

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      • author 編集部
      【Amazonブラックフライデー】きのう何買った？ ギズモード読者がセール2日目に購入したものランキング
      Image:Amazon

      1位、2日連続です。

      11月27日（金）9:00～12月1日（火）23:59まで、絶賛開催中の特大セール｢Amazonブラックフライデー｣＋｢Amazonサイバーマンデー｣。ギズモードでも、みんなが欲しくなるお得な商品を紹介していますが、昨日セール2日目にギズモードの記事から購入されたものを、ランキングでご紹介します。

      1位 コカ・コーラ 500mlPET×24本

      コカ・コーラ 500mlPET×24本
      コカ・コーラ 500mlPET×24本

      1,495円（特選タイムセール／2020年12月1日まで）

      2位 BUFFALO 外付けハードディスク 4TB

      【Amazon.co.jp限定】BUFFALO 外付けハードディスク 4TB テレビ録画/PC/PS4/4K対応 静音&コンパクト 日本製 故障予測 みまもり合図 HD-AD4U3
      【Amazon.co.jp限定】BUFFALO 外付けハードディスク 4TB テレビ録画/PC/PS4/4K対応 静音&コンパクト 日本製 故障予測 みまもり合図 HD-AD4U3

      7,980円（特選タイムセール／2020年12月1日まで）

      3位 SanDisk PortableSSD 2TB

      SanDisk PortableSSD 2TB 【PS4 メーカー動作確認済】 USB3.1 Gen2 最大転送550MB/秒 SDSSDE60-2T00-GH25 3年保証 エコパッケージ
      SanDisk PortableSSD 2TB 【PS4 メーカー動作確認済】 USB3.1 Gen2 最大転送550MB/秒 SDSSDE60-2T00-GH25 3年保証 エコパッケージ

      21,080円（特選タイムセール／2020年12月1日まで）

      4位 Xiaomi Smart Scale 2 グローバル版 体重計

      Xiaomi Smart Scale 2 グローバル版 体重計 体脂肪スケール 体組成計 日本語対応APP＆取扱説明書 Mi band スマホ連動 Bluetooth5.0 ヘルスメーター 薄型 体重/体脂肪率/体水分率/筋肉量/内臓脂肪/タンパク質/BMR/BMIなど13種類測定可能
      Xiaomi Smart Scale 2 グローバル版 体重計 体脂肪スケール 体組成計 日本語対応APP＆取扱説明書 Mi band スマホ連動 Bluetooth5.0 ヘルスメーター 薄型 体重/体脂肪率/体水分率/筋肉量/内臓脂肪/タンパク質/BMR/BMIなど13種類測定可能

      3,548円（特選タイムセール25%オフ＋5%オフクーポン）

      5位 Anker PowerExpand+ 7-in-1 USB-C PD イーサネット ハブ

      Anker PowerExpand+ 7-in-1 USB-C PD イーサネット ハブ【4K対応HDMI出力ポート / 60W出力 Power Delivery 対応USB-Cポート / 1Gbps イーサネット / 2つの USB-A ポート / microSD & SDカード スロット搭載 】 MacBook Pro / iPad Pro / ChromeBook 他対応 テレワーク リモート 在宅勤務
      Anker PowerExpand+ 7-in-1 USB-C PD イーサネット ハブ【4K対応HDMI出力ポート / 60W出力 Power Delivery 対応USB-Cポート / 1Gbps イーサネット / 2つの USB-A ポート / microSD & SDカード スロット搭載 】 MacBook Pro / iPad Pro / ChromeBook 他対応 テレワーク リモート 在宅勤務

      3,839円（特選タイムセール10%オフ／2020年11月29日23:59まで）

      6位 (医薬部外品)PRO TEC(プロテク) デオドラントソープ ポンプ420ml+詰め替え330ml

      (医薬部外品)PRO TEC(プロテク) デオドラントソープ ポンプ420ml+詰め替え330ml
      (医薬部外品)PRO TEC(プロテク) デオドラントソープ ポンプ420ml+詰め替え330ml

      645円（特選タイムセール40%オフ／2020年12月1日まで）

      7位 Fire TV Stick - Alexa対応音声認識リモコン付属

      新登場 Fire TV Stick - Alexa対応音声認識リモコン付属 | ストリーミングメディアプレーヤー
      新登場 Fire TV Stick - Alexa対応音声認識リモコン付属 | ストリーミングメディアプレーヤー

      3,480円（特選タイムセール30%オフ／2020年12月1日まで）

      8位 Fire TV Stick 4K - Alexa対応音声認識リモコン付属

      Fire TV Stick 4K - Alexa対応音声認識リモコン付属 | ストリーミングメディアプレーヤー
      Fire TV Stick 4K - Alexa対応音声認識リモコン付属 | ストリーミングメディアプレーヤー

      4,280円（特選タイムセール39%オフ／2020年12月1日まで）

      9位 エルゴトロン LX デスクマウント モニターアーム マットブラック

      エルゴトロン LX デスクマウント モニターアーム マットブラック 45-241-224
      エルゴトロン LX デスクマウント モニターアーム マットブラック 45-241-224

      10,695円（特選タイムセール10%オフクーポン適用価格／2020年12月1日まで）

      10位 Anker PowerCore Essential 20000

      Anker PowerCore Essential 20000 (モバイルバッテリー 超大容量 20000mAh) 【USB-C入力ポート/PSE認証済/PowerIQ/低電流モード搭載】iPhone iPad Android 各種対応 (ブラック)
      Anker PowerCore Essential 20000 (モバイルバッテリー 超大容量 20000mAh) 【USB-C入力ポート/PSE認証済/PowerIQ/低電流モード搭載】iPhone iPad Android 各種対応 (ブラック)

      2,999円（特選タイムセール25%オフ／2020年11月29日23:59まで）

      というわけで、2日連続でコカ・コーラが1位をキープしました！

      ブラックフライデーは本日23:59で終了。引き続き、サイバーマンデーはありますが、このタイミングでセール価格ではなくなる商品もあるので、日曜のうちに、思う存分ボチりましょう！

      ※価格など表示内容は執筆時点のものです。変更の可能性もありますので、販売ページをご確認ください。

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