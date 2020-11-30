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      【Amazonブラックフライデー】きのう何買った？ ギズモード読者がセール3日目で購入したものランキング

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      • author 編集部
      【Amazonブラックフライデー】きのう何買った？ ギズモード読者がセール3日目で購入したものランキング
      Image: Amazon

      ブラックフライデー3日間、かけぬけた…！

      11月27日（金）9:00～12月1日（火）23:59まで、絶賛開催中の特大セール｢Amazonブラックフライデー｣＋｢Amazonサイバーマンデー｣。ギズモードでも、みんなが欲しくなるお得な商品を紹介していますが、昨日ギズモードの記事から購入されたものを、ランキングでご紹介します。

      ※こちらは、Amazonブラックフライデー開催中のランキングのため、すでにセールが終了しているものもあります。

      1位 Anker PowerExpand+ 7-in-1 USB-C PD イーサネット ハブ

      Anker PowerExpand 7-in-1 USB-C PD イーサネット ハブ【4K対応HDMI出力ポート / 60W出力 Power Delivery 対応USB-Cポート / 1Gbps イーサネット / 2つの USB-A ポート / microSD & SDカード スロット搭載 】 MacBook Pro / iPad Pro / ChromeBook 他対応 テレワーク リモート 在宅勤務
      Anker PowerExpand 7-in-1 USB-C PD イーサネット ハブ【4K対応HDMI出力ポート / 60W出力 Power Delivery 対応USB-Cポート / 1Gbps イーサネット / 2つの USB-A ポート / microSD & SDカード スロット搭載 】 MacBook Pro / iPad Pro / ChromeBook 他対応 テレワーク リモート 在宅勤務

      4,799円

      2位 コカ・コーラ 500mlPET×24本

      コカ・コーラ 500mlPET×24本
      コカ・コーラ 500mlPET×24本

      1,495円（特選タイムセール／2020年12月1日まで）

      3位 Fire TV Stick 4K

      Fire TV Stick 4K - Alexa対応音声認識リモコン付属 | ストリーミングメディアプレーヤー
      Fire TV Stick 4K - Alexa対応音声認識リモコン付属 | ストリーミングメディアプレーヤー

      4,280円（特選タイムセール39%オフ／2020年12月1日まで）

      4位 SanDisk PortableSSD 2TB

      SanDisk PortableSSD 2TB 【PS4 メーカー動作確認済】 USB3.1 Gen2 最大転送550MB/秒 SDSSDE60-2T00-GH25 3年保証 エコパッケージ
      SanDisk PortableSSD 2TB 【PS4 メーカー動作確認済】 USB3.1 Gen2 最大転送550MB/秒 SDSSDE60-2T00-GH25 3年保証 エコパッケージ

      21,080円（特選タイムセール／2020年12月1日まで）

      5位 BUFFALO 外付けハードディスク 4TB

      【Amazon.co.jp限定】BUFFALO 外付けハードディスク 4TB テレビ録画/PC/PS4/4K対応 静音&コンパクト 日本製 故障予測 みまもり合図 HD-AD4U3
      【Amazon.co.jp限定】BUFFALO 外付けハードディスク 4TB テレビ録画/PC/PS4/4K対応 静音&コンパクト 日本製 故障予測 みまもり合図 HD-AD4U3

      7,980円（特選タイムセール／2020年12月1日まで）

      6位 レッドブル・エナジードリンク 185ml×24本 エコパッケージ

      【Amazon.co.jp 限定】レッドブル・エナジードリンク 185ml×24本 エコパッケージ
      【Amazon.co.jp 限定】レッドブル・エナジードリンク 185ml×24本 エコパッケージ

      6,120円（特選タイムセール／2020年12月1日まで）

      7位 Fire TV Stick

      新登場 Fire TV Stick - Alexa対応音声認識リモコン付属 | ストリーミングメディアプレーヤー
      新登場 Fire TV Stick - Alexa対応音声認識リモコン付属 | ストリーミングメディアプレーヤー

      3,480円（特選タイムセール30%オフ／2020年12月1日まで）

      8位 Apple Pencil(第2世代)

      Apple Pencil(第2世代)
      Apple Pencil(第2世代)

      13,999円（特選タイムセール12%オフ／2020年12月1日まで）

      9位 Nature スマートリモコン Nature Remo mini

      Nature スマートリモコン Nature Remo mini ネイチャーリモミニ Remo-2W1 Alexa/Google Home/Siri対応
      Nature スマートリモコン Nature Remo mini ネイチャーリモミニ Remo-2W1 Alexa/Google Home/Siri対応

      4,480円（特選タイムセール31%オフ／2020年12月1日まで）

      10位 Anker PowerCore Essential 20000

      Anker PowerCore Essential 20000 (モバイルバッテリー 超大容量 20000mAh) 【USB-C入力ポート/PSE認証済/PowerIQ/低電流モード搭載】iPhone iPad Android 各種対応 (ブラック)
      Anker PowerCore Essential 20000 (モバイルバッテリー 超大容量 20000mAh) 【USB-C入力ポート/PSE認証済/PowerIQ/低電流モード搭載】iPhone iPad Android 各種対応 (ブラック)

      3,999円（特選タイムセール10%オフ／2020年12月1日まで）

      1日目、2日目はコカ・コーラが1位独占でしたが、3日目はついに破られましたね…。

      サイバーマンデーに切り替わり、新たなセール商品も一気に増えましたよ！ 引き続き、思う存分ボチっていきましょう！

      ※価格など表示内容は執筆時点のものです。変更の可能性もありますので、販売ページをご確認ください。

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