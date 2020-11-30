【Amazonブラックフライデー】きのう何買った？ ギズモード読者がセール3日目で購入したものランキング

ブラックフライデー3日間、かけぬけた…！
11月27日（金）9:00～12月1日（火）23:59まで、絶賛開催中の特大セール｢Amazonブラックフライデー｣＋｢Amazonサイバーマンデー｣。ギズモードでも、みんなが欲しくなるお得な商品を紹介していますが、昨日ギズモードの記事から購入されたものを、ランキングでご紹介します。
※こちらは、Amazonブラックフライデー開催中のランキングのため、すでにセールが終了しているものもあります。
1位 Anker PowerExpand+ 7-in-1 USB-C PD イーサネット ハブ
2位 コカ・コーラ 500mlPET×24本
コカ・コーラ 500mlPET×24本
1,495円（特選タイムセール／2020年12月1日まで）
3位 Fire TV Stick 4K
Fire TV Stick 4K - Alexa対応音声認識リモコン付属 | ストリーミングメディアプレーヤー
4,280円（特選タイムセール39%オフ／2020年12月1日まで）
4位 SanDisk PortableSSD 2TB
SanDisk PortableSSD 2TB 【PS4 メーカー動作確認済】 USB3.1 Gen2 最大転送550MB/秒 SDSSDE60-2T00-GH25 3年保証 エコパッケージ
21,080円（特選タイムセール／2020年12月1日まで）
5位 BUFFALO 外付けハードディスク 4TB
【Amazon.co.jp限定】BUFFALO 外付けハードディスク 4TB テレビ録画/PC/PS4/4K対応 静音&コンパクト 日本製 故障予測 みまもり合図 HD-AD4U3
7,980円（特選タイムセール／2020年12月1日まで）
6位 レッドブル・エナジードリンク 185ml×24本 エコパッケージ
【Amazon.co.jp 限定】レッドブル・エナジードリンク 185ml×24本 エコパッケージ
6,120円（特選タイムセール／2020年12月1日まで）
7位 Fire TV Stick
新登場 Fire TV Stick - Alexa対応音声認識リモコン付属 | ストリーミングメディアプレーヤー
3,480円（特選タイムセール30%オフ／2020年12月1日まで）
8位 Apple Pencil(第2世代)
Apple Pencil(第2世代)
13,999円（特選タイムセール12%オフ／2020年12月1日まで）
9位 Nature スマートリモコン Nature Remo mini
Nature スマートリモコン Nature Remo mini ネイチャーリモミニ Remo-2W1 Alexa/Google Home/Siri対応
4,480円（特選タイムセール31%オフ／2020年12月1日まで）
10位 Anker PowerCore Essential 20000
Anker PowerCore Essential 20000 (モバイルバッテリー 超大容量 20000mAh) 【USB-C入力ポート/PSE認証済/PowerIQ/低電流モード搭載】iPhone iPad Android 各種対応 (ブラック)
3,999円（特選タイムセール10%オフ／2020年12月1日まで）
1日目、2日目はコカ・コーラが1位独占でしたが、3日目はついに破られましたね…。
サイバーマンデーに切り替わり、新たなセール商品も一気に増えましたよ！ 引き続き、思う存分ボチっていきましょう！
※価格など表示内容は執筆時点のものです。変更の可能性もありますので、販売ページをご確認ください。