ハーレーダビッドソンの電動自転車ブランド｢シリアル1｣が放つ、4台の現代的クロスバイクたち

最初の発表と違ってクロスバイクになったぞ?

eバイクのブランド「SERIAL 1」を立ち上げたハーレーダビッドソン。10月末の発表では、てっきりネオ・クラシックなモデル「Serial Number One(シリアル・ナンバー・ワン)」を出すのかと思っていたら…? なんと現代的なクロスバイクを、しかも4車種発売することになりました。

それが「/CITY」シリーズで、「RUSH/CITY SPEED」、「RUSH/CITY STEP-THRU」、「RUSH/CITY」、そして「MOSH/CITY」という顔ぶれになりました。いずれもbrose社の「S Mag」250Wモーターと、カーボン・ベルトドライブで走ります。安定性のあるワイドタイヤがアセンブルされており、都市内を快適に走り回れそうです。

Introducing /CTY, the first line-up of premium eBicycles from @Serial1Cycles, Powered by Harley-Davidson. Pre-Order now at https://t.co/n89Z96saql and select #HarleyDavidson dealerships. Available in the U.S. & Germany. #Serial1#ChangeHowYouMovepic.twitter.com/G1MZJJRsyf