野口さんを乗せた｢クルードラゴン｣打ち上げ成功！ 宇宙船コックピットの歴史も見てみよう

ボタンやダイヤルが並んでいるメカメカしさもイイ。

日本人宇宙飛行士の野口聡一さんを含む、4名の宇宙飛行士を乗せたSpaceX「クルードラゴン」1号機。これが日本時間の16日午前9時27分に、フロリダ州のケネディ宇宙センターから打ち上げられました。そして国際宇宙ステーション(ISS)に合体するのは、17日の13時頃を予定しており、半年ほど滞在します。

NASAによる生配信の様子もどうぞ。

「クルードラゴン」は、5月に宇宙飛行士のボブ・ベンケンさん、ダグ・ハーリーさんをISSに送り届けた実績がありますが、その時は人類初の民間ロケットによる有人飛行を成功させた、デモンストレーション飛行でした。そして今回は、NASAが定期的に打ち上げるであろう最初のミッションとなります。

この打ち上げを祝して、UXCollectiveがこれまで打ち上げられた、宇宙船のUI/UXについて振り返っています。きっかけはLinkedInでの投稿のようですが、そこには1961年~1965年のアポロ、1981年~2011年のスペースシャトル、そして2019年から運用が始まったSpaceXのクルードラゴンと、各コントロール・パネルが3つ並んでいます。

指先で押したり回したりして、手応えを感じられるのが、アポロのコントロール・パネル。以前に取り挙げた、「アポロ・コマンド・モジュール・フライト・デッキ」のパネルは最高に美しいものでした。

スペースシャトルでは、窓から外が見えますがディスプレイが増えた印象。アポロとクルードラゴンのちょうど中間って感じです。そして現代のクルードラゴンはフルカラーで、グローブ越しでも操作ができるタッチスクリーンが3枚並んでいるUIがメインとなっています。

