フードの上からヘッドホンつけるスタイル、デメリットしかなくないですか…？

フードの上からじゃなきゃダメ?

人気プロゲーマーの「Ninja」ことリチャード・タイラー・ブレヴィンス氏が特許申請中のフード付きのパーカーのリリースを発表しました。フードを被った上からヘッドフォンをつけられるパーカーだということです。耳のあたりはメッシュになっていて、ヘッドホンからの音ができるだけクリアに聞こえる仕様になっています。

Ninja氏はTwitterで「僕は旅行するとき、音楽を聴くとき、ゲームをするとき、いつもフードを被って、その上からヘッドホンをしている。だから音のクオリティを下げずにヘッドホンを装着できるパーカーをリリースできるのは、本当に楽しみだ」とつぶやいています...がちょっと待った!

I’ve always loved wearing my hood up with my headphones whether I’m traveling & listening to music or gaming. So excited to be releasing my patent pending hoodie that allows you to do either of those without changing your sound quality. TOMORROW NOON PST https://t.co/GbfYE4nQgVpic.twitter.com/xiDEI0sSo4