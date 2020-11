iPhone 13シリーズ（仮）はLightningから（部分的に）卒業か

あってもいいじゃん、USB-C。

いずれ、Lightningの束縛が解けるのでしょうか。著名リークアカウントは、来年に外部ポートのないiPhoneが1機種登場すると伝えています。

☝️ yep.



One portless iPhone coming next year.



Never USB-C. Eventually, they’ll all be portless.