自動車メーカーのシュコダ、光るシートベルトのバックルで世界特許を取得

バックルが分からずオタオタしたこと…あるでしょ?

1895年に創業した、チェコ共和国の大衆車メーカーŠKODA(シュコダ)。この度彼らは、光るシートベルトのバックルで世界特許を取得しました。

おそらく誰もが経験したことがあるであろう、後部座席の隙間に生えているバックルがどこにあって、どれが自分用のか分からない!という問題。それが、この光るバックルで解決するようになります。

motor1いわく、このシステムではボタン部分に透明のプラスチックが使われ、中に仕込まれたLEDの光が拡散するよう設計されているとのこと。そして座席に重量センサーが内蔵されており、まず人が座ると赤く光り、ベルトをガチャンと挿すと緑色に光り、安全が確認されると白く光るのだそうです。非常に分かりやすくてスマートですよね。

What a belter of an idea! ŠKODA has patented illuminated smart seat belt technology, so you can buckle up safely and easily at night in the car #ŠKODA#Safetypic.twitter.com/mNUFnc2dpv