重さ63g未満でほぼ摩擦のない滑りを実感。eスポーツ選手と共作したLogicoolの激軽ゲーミングマウス

Logicool(ロジクール)史上最軽量を実現した、ゲーミングマウス「PRO X SUPERLIGHT」がまもなく登場します。最大のウリは、63g未満というその軽さ。eスポーツ選手たちと3年に渡る共同開発を経て、従来品のマウスより25%軽く、精度は4倍になり、電源効率も約10倍向上しました。

使われているのは、400IPS・100-25,000DPIの精度を誇る「HERO 25Kセンサー」。そして70時間の連続プレイが可能という長寿命で、高速1/1000秒のレポートレート接続を提供する「LIGHTSPEEDワイヤレス技術」で低遅延となっており、これが接続性と電力の制限も克服しています。

他にも目を引くのは、別売りのPOWERPALYゲーミングマウスパッド(G-PMP-001)を併用すれば「POWERPLAY無線充電」でプレイ中も常に充電し続ける点。フル充電で70時間連続プレイができるというのに、こんな機能があればコードの煩わしさも、再充電の手間も気にする必要はありませんね。

