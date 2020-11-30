【Amazonサイバーマンデー】なんでこんなに長いの？ …え？実は便利？ なUSB-Cハブが数量限定セールです

はーい、一列に並んでー。
いや、なんで一列なんですかね？ ざっと見るだけで下から、イヤホン、LAN、SD/TFカード、USB-C、USB-A、USB-A、HDMI、D-sub、USB-Cが、まるで大型電源タップのようにきれーに並んでいます。
いや、めっちゃ拡張できるのはわかるけど、なんで一列なんですかね？（2度目）。こんなやけくそみたいなポート配列、狭いデスクでは邪魔でしかないなぁ…。なんて、最初に思ったのですが、申し訳ありません。
僕が浅はかで愚かでした。
正しい使い方はこう！
なるほど！背面拡張ドック！ いやぁ…理にかなっていますね。
仕様を見ると、HDMI出力が4K・30Hzまでなのはちょっと物足りないけど、USB-C入力は100W対応。LANポートやD-sub入力もあったりして、ビジネス用ドックとしてはかなりアリなのでは？
USB C ハブ 11-in-1 【33cm ケーブル】 MacBook Pro ハブアルミ製 LAN RJ45/3ポート5Gbps usb3.0/USB C 5Gbps /4K HDMI/VGA 60HZ/100W出力 PD対応USB-Cポート/超高速TF /SDカードリーダー/3.5mm ジャック Type c ハブ 4Kドッキングステーション MacBook Air HUB MacBook Pro 2020/ 2019/ 2018/ 2017/ 2016, MacBook Air 2020/ 2019/ 2018 ChromeBook, Dell XPS, Surface Go/Surface Pro 7/surface XBook 2等対応
7,099円（1,420円オフ：12月1日まで：特選タイムセール）
価格は特選タイムセールで5,679円。拡張数を考えれば安いかも！
※価格など表示内容は執筆時点のものです。変更の可能性もありますので、販売ページをご確認ください。
Source: Amazon