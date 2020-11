悲喜こもごもコロナワクチン。ファイザー予防効果90%超えニュースの反応まとめ

待ちに待ったこの日がついに!

製薬大手のPfizer(ファイザー)がCOVID-19予防ワクチン第3相臨床試験で予想をはるかに上回る90%超えの有効性が現れ、特別認可の最低基準60%を楽勝クリアな感じであることを発表。週明けの株式市場は日欧米すべてで大幅な上げ幅を記録しました。

Zoomに代表されるコロナ銘柄はズッドーンと奈落の底に急降下で、航空、観光、リテール株が爆上がり。まるで今すぐにでもコロナが終息しそうな期待感が高まっています。%!(EXTRA string= )このニュースでウォーレンバフェット氏の投資会社は関連主要銘柄4種で100億ドル(1兆530億円)がっぽり儲け、Zoomエリック・ユアンCEOは500億ドル(約5266億円)を1日で失いました。ご~ん。

今回発表になったワクチンは、独BioNTech(ビオンテック)とファイザーが共同開発のmRNAベースのもので、2回に分けて注射するみたいですよ? ファイザーの話では、1回目の投与から28日で免疫が確立することが期待されているのだといいます。

臨床試験は7月27日にスタートし、ボランティア総勢43,538人が参加しました。2回目の投与を受けたのはうち38,955人です。

評価は8日、外部のデータモニタリング委員会が行ないました。臨床試験で確認された94の症例を審査し、2回目のワクチン投与から7日後のデータを解析したのです。その結果、人体に特に悪影響は確認されなかったため、このまま予定通り臨床を続けてよし!というお墨付きが得られたというわけですね。

米食品医薬品局(FDA)の緊急認可を得るには2か月の経過観察が必要です。全員がそれを終えるのは11月半ばですので、それまでさらに2週間様子を見て、それで問題がなければいよいよFDAに認可を申請する運びとなります。

「ここ百年で最大の成果かもしれない。ワクチンで90%守られるのだ。科学にとっても人類にとってもこんなにうれしい日はない」とファイザーのAlbert Bourla会長兼CEOは喜びを隠しません。

一番喜んでいるのは、コロナ拡大の責任を押し付けられてトランプ大統領に馬鹿者呼ばわりされ続けている国立アレルギー感染症研究所のファウチ所長かも。「すばらしい成果」と語り、米政府としても早ければ年内にも配布の体制を整えたいと意欲を見せていますよ。

ただ、ワクチン開発担当責任者マイク・ペンス副大統領のツイートには「手柄の横取り」という批判も寄せられました。「トランプ大統領が築いた官民共同体制の成果」と大統領に花を持たせたら、すぐNY Timesに「(トランプ政権の)ワープ・スピード事業からファイザーは一切金を受け取っていない」と否定されてしまったんですね…。

Nope. @Pfizer hasn't taken any money from Operation Warp Speed. https://t.co/HxmSH2XwK9https://t.co/O0jMrPHhOm