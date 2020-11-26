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      スマホはこれで充分じゃない？ 1.6万円で買えちゃうシャオミ・ブランドの｢POCO M3｣

      • author 岡本玄介
      スマホはこれで充分じゃない？ 1.6万円で買えちゃうシャオミ・ブランドの｢POCO M3｣
      Image: POCO Global

      何もかもが、値段を見て思った以上のスペック。

      中国のXiaomi（シャオミ）から独立を果たしたブランドPOCOから、スペックが高いのに1万6,000ほどで買えてしまうスマートフォン｢POCO M3｣が発売されました。

      OSはAndroid 10をベースに作った｢MIUI 12 for POCO｣で、プロセッサーにはクアルコムのSnapdragon 662を採用。メモリはRAMが4GBと、ROMが64GBおよび128GBから選べます。

      背面に3つのカメラ

      カメラは800万画素のインカメラと、背面にはAIによる被写体認識と補正機能を備えた、メインの4800万画素カメラ、200万画素のマクロカメラ、人物撮影用に良さそうな200万画素の深度カメラが3つあります。

      タイムラプスで面白い動画を撮影することもできちゃいます。

      大画面FHDとデュアルスピーカー

      6.53インチで2430×1080Pの大画面フルHDディスプレイを持ち、デュアルスピーカーも内蔵されているので、サウンドに凝った動画撮影や、動画配信サービスが楽しめそうです。

      超大容量バッテリーは軽くて長寿命

      バッテリーは6000mAhと超大容量なのに軽量で、18Wの急速充電にも対応。待機だけなら583時間、連続通話は40時間、音楽再生は196時間で、動画視聴でも17時間とのことです。充電回数は1,000回可能で、室内の温度にあれば通常のスマホより25％長持ちすると謳っています。

      他にもユニークなのは、指紋認証センサーが筐体の側面にあるところ。右手で持てばちょうど親指が当たる場所なので、iPhoneでホームボタンを触るより速く起動できそうです。

      この価格は今後の指標になるか？

      日本での展開はまだのようですが、AliExpressでは注文できるようになっています。価格は64GBモデルなら129ドル（約1万3,500円）、128GBなら149ドル（約1万5,500円）。色は黒と青から選べるようになっています。

      しかし低価格でここまでのスマホが実現できる…というのが、今後の市場に影響を与えるでしょうか？ ひとつの試金石になったら面白いですね。

      Source: Twitter, AliExpress via POCO Global

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