スマホはこれで充分じゃない？ 1.6万円で買えちゃうシャオミ・ブランドの｢POCO M3｣

何もかもが、値段を見て思った以上のスペック。

中国のXiaomi(シャオミ)から独立を果たしたブランドPOCOから、スペックが高いのに1万6,000ほどで買えてしまうスマートフォン「POCO M3」が発売されました。

OSはAndroid 10をベースに作った「MIUI 12 for POCO」で、プロセッサーにはクアルコムのSnapdragon 662を採用。メモリはRAMが4GBと、ROMが64GBおよび128GBから選べます。

背面に3つのカメラ

カメラは800万画素のインカメラと、背面にはAIによる被写体認識と補正機能を備えた、メインの4800万画素カメラ、200万画素のマクロカメラ、人物撮影用に良さそうな200万画素の深度カメラが3つあります。

On top of our 48MP camera, we also have two other lenses to push out more modes for you to try out and explore your creativity! #POCOM3#MoreThanYouExpectpic.twitter.com/14TEHKenkp — POCO (@POCOGlobal) November 24, 2020

タイムラプスで面白い動画を撮影することもできちゃいます。

POCO M3 has features like Movie Frame that will let you explore different types of editing and have a lot of fun with it! #POCOM3#MoreThanYouExpectpic.twitter.com/CKUhabFn0X — POCO (@POCOGlobal) November 26, 2020

大画面FHDとデュアルスピーカー

6.53インチで2430×1080Pの大画面フルHDディスプレイを持ち、デュアルスピーカーも内蔵されているので、サウンドに凝った動画撮影や、動画配信サービスが楽しめそうです。

*A large 6.53" display that features a 90% screen to body ratio.*FHD+ which offers 1080P resolution.*It's both widevine L1 and TUV Rheinland low blue light certified.POCO M3 display, at the entry-level, certainly more than you expect! #POCOM3#MoreThanYouExpectpic.twitter.com/q1LAH3Fxqa — POCO (@POCOGlobal) November 24, 2020

超大容量バッテリーは軽くて長寿命

バッテリーは6000mAhと超大容量なのに軽量で、18Wの急速充電にも対応。待機だけなら583時間、連続通話は40時間、音楽再生は196時間で、動画視聴でも17時間とのことです。充電回数は1,000回可能で、室内の温度にあれば通常のスマホより25%長持ちすると謳っています。

A gigantic 6000mAh battery with an 18W fast charge.#POCOM3’s battery is #MoreThanYouExpect!With early bird price starting at 129USD!Add M3 to your cart now before it’s too late! — POCO (@POCOGlobal) November 25, 2020

他にもユニークなのは、指紋認証センサーが筐体の側面にあるところ。右手で持てばちょうど親指が当たる場所なので、iPhoneでホームボタンを触るより速く起動できそうです。

この価格は今後の指標になるか?

日本での展開はまだのようですが、AliExpressでは注文できるようになっています。価格は64GBモデルなら129ドル(約1万3,500円)、128GBなら149ドル(約1万5,500円)。色は黒と青から選べるようになっています。

しかし低価格でここまでのスマホが実現できる…というのが、今後の市場に影響を与えるでしょうか? ひとつの試金石になったら面白いですね。