野口さんを乗せた｢クルードラゴン｣がISSに全自動ドッキングを完了！

バッチリ予定通りです。

日本時間の11月17日13時過ぎに、日本人宇宙飛行士の野口聡一さんを含む、4名の宇宙飛行士を乗せたSpaceX「クルードラゴン」1号機が国際宇宙ステーション(ISS)に合体しました。

これで27時間という、長い間座りっぱなしの宇宙旅行がひとまず終わりました。

それからしばらくの後、宇宙飛行士たちは、続々と笑顔でISSに乗り込んできました。野口さんは、「クルードラゴン」船内が無重力であることを示すベイビーヨーダのぬいぐるみを手に、ハッチから登場。ぬいぐるみは飛行中、船内をフワフワ浮いて視聴者に無重力であることを証明していたのでした。

Baby Yoda is the Crew-1 astronauts' zero gravity indicator pic.twitter.com/XEshbkl1VT