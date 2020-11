飲酒運転はダメ絶対！ Teslaからテキーラが出ました

車の会社がお酒だしてきました。

Tesla印の公式テキーラが発売されてしまいました。1瓶250ドル。オンラインからオーダー可能で、1人限定2瓶まで。電気自動車を手掛けるだけあって、ビリビリっと電気をイメージさせるボトルデザインがユニークです。興味本位で欲しくなっちゃいますが、残念ながら日本からの注文はできません。

そもそもなぜTeslaがテキーラ…? Tesla/イーロン・マスク好きならすぐにピンときたと思いますが、発端はエイプリルフールネタ。2018年のエイプリルフールで、マスク氏は「Tesla倒産!」ツイートをしています。倒産ネタで、Tesla Model 3の横でお酒のんで潰れて寝ているというマスク氏の画像もポストされたのですが、その時に飲んだお酒がテキーラという設定。通称テスラキーラ(Teslaquilla)。テスラキーラ、この響きをなんか気に入っちゃったんですね。

Elon was found passed out against a Tesla Model 3, surrounded by "Teslaquilla" bottles, the tracks of dried tears still visible on his cheeks.



This is not a forward-looking statement, because, obviously, what's the point?



Happy New Month! pic.twitter.com/YcouvFz6Y1