イーロン｢来年、テスラで省エネの家庭用エアコンを作るかも｣

リモコンはタッチ画面1枚とか超シンプルにして欲しいですね。

電気自動車メーカーTesla(テスラ)から、エアコンが作られるという噂が出ており、ダイキンなど既存のメーカーらが身構えている、と報じられています。これは9月22日に行われた、株主総会でイーロン・マスクが「来年家庭用エアコン事業を始めるかも」と言ったのがきっかけとなっています。

これまでテスラは、技術は違えど自動車のエアコンはもとより、家庭用の太陽光パネルに充電池、そして新形コロナウイルスが猛威を奮った時に作った人工呼吸器を作った経験があります。

また最近では、スマートホームのためのHVAC((Heating, Ventilation, and Air Conditioning)という暖房、換気、空調システムについても動きがあるようそうな。エアコンはそのひとつなのでしょうね。

実はもう2年前に、メディアによって「Model Y」の中にヒートポンプ式のエアコンが発見された時、イーロン・マスクは静かで効率的で、湿度管理とHEPAフィルター内蔵の家庭用HVACを作る意欲を見せたことがありました。おそらくは、そのアイディアもエアコン開発の下地になっていることと思われます。

Sure would love to do home hvac that’s quiet & efficient, with humidity control & HEPA filter

ついでに「モデルS」と「モデルX」には、HEPAがフィルターを活用した「Bioweapon Defense Mode(生物兵器防御モード)」が搭載されており、バクテリア、ウイルス、花粉、カビの胞子など99.97%の微粒子状物質とガス状汚染物質も除去します。欧米の山火事や中国のPM2.5が溢れた空気の中では有効でしょうね。

これらの技術を合体させて作られるエアコンは、きっと太陽光発電で運転し、空気を清浄化し、もしかしたら排熱なども利用した効率的なものになると考えられます。更には結露だって飲水に濾過するかもしれない、なんてつぶやいたこともあったので、そんな機能も追加されるかもしれません。

Could maybe tap the condensation for water too. Seems odd that HVAC systems make pure, fresh water & just dump it on the ground.