Twitch人気配信者Pokimane、自分への投げ銭に上限を設ける。最大500円！

これもまた配信の新しい形。

ゲーム実況でお馴染み、Twitchで絶大な人気を誇る配信者のPokimane(Imane Anys)さんが、自身への投げ銭に上限を設けたことがわかりました。Pokimaneさんが設定した上限額は5ドル(約520円)。

worked with @streamlabs to create a donation cap of $5 for my channel!



Thank you for supporting me to the point where I consider anything more than that unnecessary. To anyone that was more generous- please support growing channels, charities, and treat yourselves.❤️? pic.twitter.com/QhrusbDFxD