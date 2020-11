Twitterに｢よくないね｣ボタンができるかもしれない？ プロダクト責任者｢検討している｣

Twitterが浄化されるのか、むしろより荒れるのか。

Twitterに「よくないね(dislike)」ボタンができるかもしれません。

Twitter社のプロダクト責任者Kayvon Beykpour氏は、サイバーセキュリティ専門家のJackie Singh氏とのTwitter上のやりとりの中で、「誤報の拡散を制限したり、ボットユーザーを削除したり、ハラスメントを排除するのと同様に、反対票を投じる機能は、プラットフォームの最優先事項の1つではないが、その機能は我々が模索しているものだ」と発言しました。

Instead of feature development how about you focus on the following REAL PROBLEMS instead:



> Removing all coordinated inauthentic behavior



> Improving user experience regarding harassment and reporting



> Add dislike button or downvote capability



> Disinformation harming users https://t.co/NW7iynPaf4