VRチャットでフォーシーズンズ造園へ行こう！

あまりの反響で、失業中の作者に支援が集まる。

ドナルド・トランプの弁護団が(なぜか)会見を行ったことで話題の「フォーシーズンズ造園」裏口の駐車場を早速、VRChat用に作った人が現れ、大きな話題となりました。

こちらがCoopertomさん(Twitter/YouTube)が投稿した動画。窓の中まで作っているというこだわりっぷりで、Twitterでは1.7万RT(執筆現在)という大反響。

Guess what! I added more to the Four Seasons VRChat world! A LOT of people were asking me for this and here it is!



THE ADULT BOOK STORE! pic.twitter.com/1GWIFWU1ZH