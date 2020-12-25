【楽天セール】買い回りキャンペーン間もなく終了。50%ポイント還元のLogicoolのゲーミングヘッドセットやタニタの体組織計など

こちらは、メディアジーン コマースチームからの記事です。
楽天では最大50%と高ポイント還元イベント｢楽天スーパーDEAL｣が開催中。
本日2020年12月25日（金）は、50%ポイント還元のLogicoolのゲーミングヘッドセットやタニタの体組織計など、お得な商品が多数登場しています。5と0のつく日ですので、エントリーして楽天カードで購入するとポイント5倍となっています。
また、現在買い回りでポイントアップする｢楽天大感謝祭｣も開催中。こちらの買い回りキャンペーンと合わせるとさらにお得に購入できます。楽天大感謝祭は12月26日（土）1:59までです。
なお、以下の表示価格は2020年12月25日（金）17時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。
最大50%の高還元率！ お買い得商品が多数
Logicool G ゲーミングヘッドセット 有線 G633s 7.1ch Dolby 3.5mm usb LIGHTSYNC ノイズキャンセリング 単一性 折り畳み式マイク PC/PS5/PS4/Switch/Xbox/スマホ 国内正規品 2年間無償保証
17,270円（今なら50%ポイント還元・楽天スーパーDEAL）
Jaybird ワイヤレスイヤホン スポーツイヤホン Bluetooth 防水 防汗 IPX7 連続再生6時間 TARAH ブラック グレー ブルー 国内正規品 1年間メーカー保証
15,180円（今なら50%ポイント還元・楽天スーパーDEAL）
NUARL N6 Pro トゥルーワイヤレス ステレオイヤホン
17,900円（今なら40%ポイント還元・楽天スーパーDEAL）
17,980円（今なら50%ポイント還元・楽天スーパーDEAL）
20,350円（今なら40%ポイント還元・楽天スーパーDEAL）
Logicool G ゲーミングマウス 有線 G403h HEROセンサー エルゴノミクスLIGHTSYNC RGB 6個プログラムボタン 国内正規品 2年間無償保証
9,570円（今なら40%ポイント還元・楽天スーパーDEAL）
NEC Aterm モバイルルーター MP02LN SW メタリックシルバー PA-MP02LN-SW
11,000円（今なら30%ポイント還元・楽天スーパーDEAL）
ファーウェイHuawei Matebook X Pro i5 ノートパソコン
181,280円（今なら40%ポイント還元・楽天スーパーDEAL）
楽天スーパーDEALの｢24時間タイムセール｣、26日10時まで
ロジクール MX MASTER 2S ワイヤレス マウス MX2100CR Unifying Bluetooth 無線 ワイヤレスマウス 高速充電式 windows mac iPad OS MX2100 グラファイト 国内正規品 2年間無償保証
13,970円（30%ポイント還元・24時間限定タイムセール）
デロンギ マルチダイナミックヒーター[MDHU12-PB]| delonghi 10畳 10帖 電気ヒーター タイマー 静音 キャスター付き タイマー付き 省エネ 節電 電気 デロンギヒーター 暖房器具
76,780円（30%ポイント還元・24時間限定タイムセール）
Source: 楽天市場