アップルが新規発注停止。インドのiPhone工場暴動で驚く3つのこと

「インドのイメージダウンを図るため親中SFI(インド学生連盟)が仕組んだ破壊工作」と本気で広めている人が意外と多くて2度びっくり…。

無賃残業に不満爆発の社員が、12月12日にインドのカルナータカ州にある台湾WistronのiPhone製造工場で暴動を起こしてiPhone数千台が消えた事件を受け、アップルが労使関係改善まで新規発注を見合わせることを決め、Wistronに通達を行いました。インドが国策として掲げる「Make in India」構想にとっては大打撃です。

逮捕された社員は168人に達し、国も州もイメージ回復に躍起。一般の反応を眺めると「約束通り賃金を払わない会社が悪い」という声がある一方で、「払ったのにバグで支払いが届いていなかった」という人、「派遣会社が中間搾取していた」と匿名でTV局に語る派遣社員もいるし、「どんな事情があっても暴動はいけない」と厳重処罰を求める人(州労働局長など)、「インドの平和なイメージに傷がついた」と外資が冷えつくことを何よりも心配する人(州知事、IT機器製造業者協会総裁など)までいて、ひと筋縄ではいかない様相です。

驚いたことを3つ拾ってみました。

まず一番驚いたのが被害額です。Wistronは当初約62億円以上と発表し、警察にもそう被害届を出していたのに、その後、調書の申告額が約6億円、つまり4,12,50,00,000ルピーから 41,25,00,000ルピーに下方修正されたんです。その差なんと56億円!

州労働局は「保険でカバーされるのかもしれないが詳細は確認中」と言っていますが、コラール警察は「経理の不手際で桁を1個間違えていた」と説明中。インドはゼロが多くて目が回るのはわかるんですが、これってよくあることなんでしょうか…?

州のBasavaraj S Bommai内務大臣は「警察の初動は迅速で164人が逮捕された。被害額も大幅に修正されている。海外メディアが大騒ぎするほどのことはない」とツイートしていますよ。これだけの差額が経理ミスで済まされてしまうのも結構大きなニュースだと思うのだけど…。

Police has taken prompt action and arrested 164 persons. The Wistron company which said 437 cr loss earlier now has in writing that loss is 43 cr, therefore, some international media is blowing out of proportion.@blsanthoshhttps://t.co/v4InXeproI