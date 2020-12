【もうすぐ発表?】今夜Appleから発表されるのはAirPods studio?

どんなデザインに?

本日深夜にあるかもしれない、Apple(アップル)による新製品発表。こちらもしかすると、独自ヘッドホン「AirPods Studio」となるかもしれません。

AppleTrackが複数から得たとする独自情報によると、AirPods Studionは高音質なのはもちろん装着時の自動再生/停止機能やアップルデバイスとの簡易ペアリング、そしてノイズキャンセリング機能を搭載するそうです。

これらの機能の噂は、これまでも何度か報告されてきました。またAppleTrackはリーク系サイトとしてはあまり有名でないので、これだけで製品投入を断言することはできません。

Some reading on our stories about the long-in-development Apple headphones April: https://t.co/IN5Yy7aDGI and in October https://t.co/cONNugsahk “Apple is still planning to announce high-end, noise-canceling over-ear headphones.”