Amazonの自動運転タクシー、Zooxの画像がリーク

あれ、なんか、かわいいぞ?

Amazon傘下のタクシー会社Zooxは、12月14日に自動運転タクシーのお披露目を予定しているのですが、お披露目前にその姿を見られてしまいました。しかもなんかゴロっとしてる!

先週末、サンフランシスコフェアモントホテル前で目撃されたZooxの自動運転タクシー。どうやらプロモーションの動画撮影をしていたようです。これまで完全な姿を見せてこなかったZooxですが、今回Redditユーザーがシェアした画像で全貌が見られちゃったわけですが...。

ホテル前の道路で目撃されたZooxの自動運転タクシー。ホテルの駐車場にも何台か止まっているのが見えますね。

全然隠れてないんで! もっと大きいシートで隠したらどうですかっ!

Zooxは向かい合う形の4シートで、ドアは観音開きになる感じですね。Forbesによると、それぞれのタイヤを個別に動かせるようになっていて、双方向運転が可能だということです。なので、グルグル回転したりもできちゃうみたいですね。車の外側にはブラインドスポット用のモニターもついています。

@zoox going all in filming at the @FairmontSF today. Looks like 2021 to me! Exciting future ahead of us! #selfdrivingcars#innovationpic.twitter.com/8XjS4qPOcV