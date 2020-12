アレシボ天文台の電波望遠鏡、ついに崩壊

もはや改修は不可能…。

プエルトリコのアレシボ天文台に設置されている電波望遠鏡が、現地時間の12月1日午前7時55分ごろに崩壊したとの知らせが現地の報道機関や当局から届きました。

11月19日に運用停止と解体が言い渡された矢先に起きた、あまりに唐突な最期でした。

アレシボ電波望遠鏡の反射鏡は直径305メートル。2016年に中国科学院国家天文台の「FAST(500メートル開口球面電波望遠鏡 )」が建設されるまでは、世界最大の電波望遠鏡として数々の科学的ブレイクスルーに貢献してきました。

反射鏡の137メートル上空には受信機が設置されたプラットフォームが3本の支柱によって吊り上げられていましたが、今回の事故ではこのプラットフォームが落下したとみられています。8月に補助ケーブルが断線・落下し、11月初旬にはメインケーブルも落下して以来、いつこのようなことが起きてもおかしくない状況が続いてはいたのですが…。

こちらは気象学者のDeborah MartorellさんがTwitterで公開した事故直後のものと見られる画像です。

Martorellさんの画像からは3本の支柱だけが確認でき、プラットフォームの姿はありません。

別の画像からも、やはりプラットフォームが忽然と姿を消しています。

アレシボ天文台の運営を任されていた全米科学財団(NSF)も、Twitterでこのようなコメントを発表しています。

The instrument platform of the 305m telescope at Arecibo Observatory in Puerto Rico fell overnight. No injuries were reported. NSF is working with stakeholders to assess the situation. Our top priority is maintaining safety. NSF will release more details when they are confirmed. pic.twitter.com/Xjbb9hPUgD