世界最長？ ビール缶を使ったピンホールカメラで8年1カ月の長時間露光撮影に成功

これこそ「軌跡の1枚」です。

イギリスのベイフォードベリー天文台にて、2012年に設置されたビールの空き缶を使ったピンホールカメラが、8年と1カ月の長時間露光撮影に成功し、太陽の軌跡による神秘的な写真ができました。

この写真は、当時ハートフォードシャー大学にて、美術専攻で修士号取得を目指していたレジーナ・ヴァルケンボルグさんが撮影したもの。写っているのは、夏と冬の間に2,953回、弧を描いて動いた太陽の筋です。それと写真の左隅には望遠鏡のドームが、そして右側には撮影中に建造された大気観測用の構台があります。

なお、この写真はグルっと横方向に回転する望遠鏡に設置されたため、このようにグニャーっと弧を描いた写真になったようです。写真には不規則な筋がいくつか見られるのですが、これは「時として望遠鏡が少し動いた場合に露光されたものかもしれない、でもそれでは説明がつかない」と大学が説明しています。

The camera was attached to part of a telescope dome which can rotate. Usually they return to the same position, but occasionally may be moved during the day. However, this doesn't explain all of the extra trails. We're still thinking! pic.twitter.com/xWZ6wO9xzn