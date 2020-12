【観覧注意】『サイバーパンク2077』で見栄をはると、ガチで露出狂の変態になるので注意

結局、大きさじゃないの。

待ちに待った『サイバーパンク2077』。ついにリリースされて、ゲーマーのみなさんは天にものぼる気持ちでしょう。が、あんまり浮かれすぎると大変なことになります。リリース直後というのはいろんなバグがあるものですが、まさかこんなバグが…。現実ならソッコー逮捕レベルのバグが…。

『サイバーパンク2077』の魅力の1つに、ユーザーそれぞれのストーリーと幅広いカスタマイズがあります。まず、主人公Vをユーザー好みにキャラ設定するわけですが、設定の1つに「性器のサイズ」があります。スライダーで大きくも小さくもできるのですが、あんまり大きくしすぎると、ズボンにおさマラないというバグが多々報告されています。

以下、おさマラない人たちの画像。観覧注意です。

でてる。

でてるね。

Best #Cyberpunk glitch so far, absolutely flawless 10/10 pic.twitter.com/xzgAH1uHYw

2077年らしく多様性あるジェンダー。でも、でてるもんはでてる。

#cyberpunk2077@CyberpunkGame noticed a glitch where female penis does not stay in pants in inventory screen. Or is it a feature? ? pic.twitter.com/1dmlyL6JcI