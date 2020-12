ディズニーワールドの苦悩。マスクをしない人たちへの｢画像加工｣はもうやめだ

こんな苦労があったなんて。

夢の国の本家本元ディズニー・ワールド。コロナパンデミックで、入園するにはマスクの着用が求められています。が、ディズニー・ワールドに限らず、どれだけマスクをしろと言っても、(できないのではなく、理由なく)しない人がいるもので…。そいう困ったちゃんたちに、ディズニー・ワールドはこういう処置をしていました。

If you refuse to wear a mask on a Disney ride, cast members will photoshop one onto your face for the picture wall https://t.co/4gocKiaLx0