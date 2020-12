14.7kgで軽い！ スタイリッシュな電アシ自転車｢Equal｣

機能美を突き詰め軽量化に成功した1台。

ヘルシンキのスタートアップ企業から、14.7kgと軽量で、250Wの後輪ハブモーターを搭載した、シンプルかつスタイリッシュな電動アシスト自転車「Equal」が登場します。

Video: Equal Bike/YouTube

アシストの最大時速は25kmで、フル充電なら50kmを走ります。ハブモーターにはトルクセンサーがあるので、坂道などの地形に応じたアシストを提供するようになっています。それにShimano製の油圧ディスクブレーキが前後にあるので、制動もバッチリ。

実際に乗ってみると、こんな感じでスイスイです。

Video: Equal Bike/YouTube

デザイン重視でディスプレイを排除

最近のeバイクは、大なり小なりディスプレイがあったりしますが、これに限ってはあえてディスプレイをなくし、アプリと連携するのみに留めています。

一応ですが、オプションとしてスマホ用のマウントもあったりします。

シンプルなバッテリー着脱

充電池はフレームの中にスッポリ入ってしまう形状となっており、取り出すのはテールライトのレンズを開き、閂(かんぬき)になっているシートポストを引っこ抜くと引っ張り出せるようになっています。

充電も立てたままできるので場所を取らず、進行具合はテールライトになるLEDで知らせます。車体にあるレンズは光らず、ただLEDの光を拡散するだけなんですね。よく考えられている印象です。

Video: Equal Bike/YouTube

適正な価格帯を狙ったお値段

「Equal」のお値段は1,490ユーロ(約18万7,000円)と、デザイン重視のプレミアムな電アシ自転車より安い価格設定になっており、偏った市場価格に一石を投じようとしています。現在はEU、UK、ノルウェーとスイスしか展開予定はありませんが、100ユーロの頭金のみて予約受付中です。

Lightweight means you can easily carry the bike with one hand. Why would you need to? Dunno. He is just posing for the photo. ⁠

⁠#equalbike#RideEqual#RideStressFreepic.twitter.com/0C33Y89oi7 — Equal Bike (@equalbike) November 28, 2020

ちなみにですが、250ユーロの追加料金で、GatesCDXというカーボン製ベルトドライブに変更することもできます。

50km of range on such a compact battery? All thanks to a smart algorithm that adapts the motor-assist to your riding. Learn more about Equal's Electric Drive on our website https://t.co/0dxJlD91GW⁠#equalbike#RideEqual#RideStressFreepic.twitter.com/QUWGUuc7GQ — Equal Bike (@equalbike) November 24, 2020

まだイマイチ庶民的な値段ではありませんが、「こういうのを待ってたぜ!」って感じの1台ですね。