イーロン・マスク｢AppleにTesla売ろうとしたことあるけど、クックにスルーされた｣

え、えぇぇえ!?

年末ムードが高まり、クリスマスも直前というこのタイミングで、イーロン・マスク氏がすごいブッコミいれてきました。なんでも、過去にTeslaをAppleに売ろうとしたことがあったんですって。

During the darkest days of the Model 3 program, I reached out to Tim Cook to discuss the possibility of Apple acquiring Tesla (for 1/10 of our current value). He refused to take the meeting.