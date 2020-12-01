【Amazonサイバーマンデー】きのう何買った？ ギズモード読者がセール4日目に購入したものランキング

本日最終日！ 本日最終日です！

11月27日（金）9:00～12月1日（火）23:59まで、絶賛開催中の特大セール｢Amazonブラックフライデー｣＋｢Amazonサイバーマンデー｣。ギズモードでも、みんなが欲しくなるお得な商品を紹介していますが、昨日ギズモードの記事から購入されたものを、ランキングでご紹介します。

1位 Apple Pencil（第2世代）

2位 BUFFALO 外付けハードディスク 4TB

3位 SanDisk PortableSSD 2TB

4位 Fire TV Stick 4K

5位 コカ・コーラ 500mlPET×24本

6位 Nature スマートリモコン Nature Remo mini

7位 Fire TV Stick

8位 おたふく手袋 ボディータフネス インナーシャツ 長袖丸首

9位 HAKUBA 電子防湿庫 E-ドライボックス 25リットル

10位 Anker PowerCore 5000

1位はApple Pencil。やはり普段あまりセール対象にならないアイテムは強い！

長かった5日間のセールもついに最終日。悔いのないように、最後の最後までボチっていきましょう！