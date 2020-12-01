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      【Amazonサイバーマンデー】きのう何買った？ ギズモード読者がセール4日目に購入したものランキング

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      • author 編集部
      【Amazonサイバーマンデー】きのう何買った？ ギズモード読者がセール4日目に購入したものランキング
      Image: Amazon

      本日最終日！ 本日最終日です！

      11月27日（金）9:00～12月1日（火）23:59まで、絶賛開催中の特大セール｢Amazonブラックフライデー｣＋｢Amazonサイバーマンデー｣。ギズモードでも、みんなが欲しくなるお得な商品を紹介していますが、昨日ギズモードの記事から購入されたものを、ランキングでご紹介します。

      1位 Apple Pencil（第2世代）

      Apple Pencil(第2世代)
      Apple Pencil(第2世代)

      13,999円（特選タイムセール12%オフ／2020年12月1日 23:59まで）

      2位 BUFFALO 外付けハードディスク 4TB

      【Amazon.co.jp限定】BUFFALO 外付けハードディスク 4TB テレビ録画/PC/PS4/4K対応 静音&コンパクト 日本製 故障予測 みまもり合図 HD-AD4U3
      【Amazon.co.jp限定】BUFFALO 外付けハードディスク 4TB テレビ録画/PC/PS4/4K対応 静音&コンパクト 日本製 故障予測 みまもり合図 HD-AD4U3

      7,980円（特選タイムセール／2020年12月1日23:59まで）

      3位 SanDisk PortableSSD 2TB

      SanDisk PortableSSD 2TB 【PS4 メーカー動作確認済】 USB3.1 Gen2 最大転送550MB/秒 SDSSDE60-2T00-GH25 3年保証 エコパッケージ
      SanDisk PortableSSD 2TB 【PS4 メーカー動作確認済】 USB3.1 Gen2 最大転送550MB/秒 SDSSDE60-2T00-GH25 3年保証 エコパッケージ

      21,080円（特選タイムセール／2020年12月1日23:59まで）

      4位 Fire TV Stick 4K

      Fire TV Stick 4K - Alexa対応音声認識リモコン付属 | ストリーミングメディアプレーヤー
      Fire TV Stick 4K - Alexa対応音声認識リモコン付属 | ストリーミングメディアプレーヤー

      4,280円（特選タイムセール39%オフ／2020年12月1日23:59まで）

      5位 コカ・コーラ 500mlPET×24本

      コカ・コーラ 500mlPET×24本
      コカ・コーラ 500mlPET×24本

      1,420円（特選タイムセール＋5%オフクーポン適用価格／2020年12月1日23:59まで）

      6位 Nature スマートリモコン Nature Remo mini

      Nature スマートリモコン Nature Remo mini ネイチャーリモミニ Remo-2W1 Alexa/Google Home/Siri対応
      Nature スマートリモコン Nature Remo mini ネイチャーリモミニ Remo-2W1 Alexa/Google Home/Siri対応

      4,480円（特選タイムセール31%オフ／2020年12月1日23:59まで）

      7位 Fire TV Stick

      新登場 Fire TV Stick - Alexa対応音声認識リモコン付属 | ストリーミングメディアプレーヤー
      新登場 Fire TV Stick - Alexa対応音声認識リモコン付属 | ストリーミングメディアプレーヤー

      3,480円（特選タイムセール30%オフ／2020年12月1日23:59まで）

      8位 おたふく手袋 ボディータフネス インナーシャツ 長袖丸首

      おたふく手袋 ボディータフネス 発熱・保温 テックサーモ インナーシャツ 長袖丸首 モクグレー M JW-169
      おたふく手袋 ボディータフネス 発熱・保温 テックサーモ インナーシャツ 長袖丸首 モクグレー M JW-169

      827円（特選タイムセール51%オフ／2020年12月1日23:59まで）

      9位 HAKUBA 電子防湿庫 E-ドライボックス 25リットル

      HAKUBA 電子防湿庫 E-ドライボックス 25リットル KED-25
      HAKUBA 電子防湿庫 E-ドライボックス 25リットル KED-25

      15,672円（10%オフクーポン適用価格／2020年12月1日23:59まで）

      10位 Anker PowerCore 5000

      Anker PowerCore 5000 (5000mAh 最小最軽量 スティック型 モバイルバッテリー)【PSE認証済/PowerIQ & VoltageBoost搭載】 iPhone/iPad/Xperia/Android各種他対応 トラベルポーチ付属(ブルー)
      Anker PowerCore 5000 (5000mAh 最小最軽量 スティック型 モバイルバッテリー)【PSE認証済/PowerIQ & VoltageBoost搭載】 iPhone/iPad/Xperia/Android各種他対応 トラベルポーチ付属(ブルー)

      1,899円

      1位はApple Pencil。やはり普段あまりセール対象にならないアイテムは強い！

      長かった5日間のセールもついに最終日。悔いのないように、最後の最後までボチっていきましょう！

      ※価格など表示内容は執筆時点のものです。変更の可能性もありますので、販売ページをご確認ください。

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