ゲームの世界でならいくら外出しても問題なし!

新型コロナウイルス(COVID-19)の感染拡大の影響で、今年の年末年始は帰省の予定をキャンセルしたという人もいるかもしれません。外出もしづらい今年の年末年始は、家の中でおもいっきりゲームを楽しむというのはいかがでしょう? ゲーム好きが多いギズモード編集部に年末年始の休暇でやり込みたいゲームについて聞いてみましたので、是非参考にしてみてください。





発売直後に有給を取って30時間ほどプレイしましたが、メインストーリーを終わらせる前にサイドストーリーに寄り道し始めてしまい、まったく終わる気配が見えない...というか、終わらせるつもりもないのですが。モノフィラメントウィップとスナイパーライフルをそろえて戦闘スタイルがようやく固まってきたので、年末年始はナイトシティの影に潜むブギーマンになります。 (金本太郎)





息子の学力向上について元塾講師の友人に相談したら、「地理の成績あげたかったら『桃鉄』しな〜」と。親子でやればコミュニケーションツールになるし、『桃鉄』で得た知識は高校受験にまで使えるというじゃありませんか。もう、速攻でポチりますよね。私、勉強は遊びながら学べ、楽しくなくっちゃ身につかない、をモットーにしているんで。というわけで、年末年始は親子でステイホームしながら『桃鉄』で日本全国親子の旅〜。出発進行だー。 (中川真知子)





ふとニンテンドースイッチのプレイ時間の一覧を見てみました。『スマブラ』や『スプラトゥーン2』は100時間を超えているのに、『リングフィットアドベンチャー』はたったの5時間でした。5時間て。これは伸び代しかありません。リングフィットを100時間プレイした自分の姿を見てみたい。年末年始じゃ100時間には足りませんが、爪痕は残したいと思います。 (amito)





ギズモードウッズのサーバーでギズモードのオフィスを年内に作るとみんなに9月に約束しておきながらまだほぼ未着手で急かされています。はやくやらねば、、、。 (ワタナベロク)





購入してからほとんどプレイしていない『The Last of Us Part II』にそろそろ手を出そうかなと思っています。なぜ今まで寝かしていたかというと、購入直後に『Ghost of Tsushima』を衝動買いしたためで(こちらも途中で止まっていますが…)、お正月休みで一気にクリアを目指そうと思っています。

前作はストーリーも素晴らしくて何度もプレイしましたが、今作も初っ端からビックリするような展開が! この先どうなるのか楽しみです。(茂木日出海)





セールの時に買ってからゆ〜〜っくりすすめてるうちに、スマホ版まで出てしまいましたよ。とはいえ年末年始にガッツリやる予定だったし、もう数年ぶりのRPG体験なので大事に楽しみたい次第。『サガ・フロンティア』リマスター版の発売(2021年夏)までにはクリアしたい…! (ヤマダユウス型)





年末年始にジックリ遊べるゲームはないかな? と辿り着いたのが、PS2時代に遊んだシリーズで、2016年のPS Vita版から2018年にスイッチへ移植された『Neo ATLAS 1469』です。本作はイタリアやリスボン周辺から、雇った提督たちを未開の地に遣わせ、世界の街や特産品を見つけ、雲を晴らして地図を広げるシミュレーションゲームです。

物語やクエストも進めつつ、特産品の原料を交易してワインや火薬など加工物を生成し、それらの貿易で資金繰りをするなど、社会科の勉強に役立ちそうな感じ。遺跡や沈没船を見付け調査するなどの要素もあります。地味ですがまったり長くプレイするならコレですね。 (岡本玄介)





ニンテンドースイッチユーザーにおすすめなのが、スーパーマリオブラザーズ誕生35周年を記念して2021年3月までの期間限定で配信中の「スーパーマリオ35」。Switch Online加入者向けの無料バトロイゲームですが、これが大人も子どもも、意外とハマります。

ベースは初代「スーパーマリオブラザーズ」で、ランダムに選択される面を粛々とこなしながら生き残りを目指すというシンプルなゲーム。ですが、自分が倒した敵が別のプレイヤーの画面に飛んでいくというのがミソ。

当然、他のプレイヤーからもガンガン敵が送られてきますので、ゲームが進むにつれて1-1にクッパが登場したり、画面いっぱいのジュゲムがトゲゾーの雨を降らせたり、終盤には制限時間までのカウントダウンが超高速で進み始めるなど、「無理ゲー」状態に。

赤枠の他プレイヤーからガンガン敵が送られてきています。

カオスになるほど子どもはおもしろがり、大人にとっては腕の見せ所(最新ゲームでは子どもに勝てませんが、初代マリオとなれば隠しブロックの位置まで把握してます)。バトロイではありますが、倒すべき敵はあくまでクッパ一味。どこか牧歌的で楽しくプレイできるので、年末年始に家族で遊ぶには最適です! (R.Mitsubori)





今年の冬は『CUPHEAD』のSwitch版を購入して遊ぼうと思っています!かわいらしい手書きセルアニメ風の映像からは想像もつかないほど難易度の高いゲームとして知られ、ローカル協力プレイにも対応している本作。クリアできるか定かではありませんが、昔ながらのカートゥーンを楽しみながらじっくり遊べたらと思います。ちなみに価格は1,980円(税込)とかなりお買い得ですが、今なら「Indie World セール」でさらに30%オフの1,386円で遊べちゃいますよ!ずっと気になっていた方はこの機会にどうぞお忘れなく! (はらいさん)