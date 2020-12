結構シュール。Googleが検索で50種類の動物をARで見られるよう追加

愉快でシュールな写真や動画で楽しもう!

ワンコはもちろん愛くるしいものの、昔からネコ派だった私。とはいえうちの大家さんがネコを許可してくれないので、ネコだらけのインスタをフォローしてネコ成分を補給する日々を送っています。コロナ禍の一人暮らしでは、「家にネコがいたほうが、もっと楽しいんじゃないのか?」なんて何度思ったかわかりませんが、なかなかどうして…。

まだまだうちでネコが飼える日は来なさそうですが、Googleの検索に追加されたARの動物たちなら、チョットだけその願望を叶えてくれるかもしれません。一応Googleは、これまでにもイースターのウサギや恐竜、それに太古のクリーチャーや南米で生贄の儀式に使われたチャクモール像などをAR化してきた過去があるのですが…最近になって、新たに50種類の動物が登場したのです。そしてそこには、憧れのネコ様もいるのですよ!

Hip(po), hip(po), hooray! 🦛 There are 50 new AR animals to discover on Search. Search for your favorite animal on your Google mobile app, tap "View in 3D" to see them in your space and don’t forget to share your best creations with #Google3D. pic.twitter.com/u80Mn7wi1z