Google、スライムにオペラを歌わせられる｢BLOB OPERA｣を開始

音痴な人でも問題ナシ。

Googleが、プロのオペラ歌手4人の声を機械学習させ、ニューラル・ネットワークのアルゴリズムでオペラの歌唱法を再現させた、「BLOB OPERA」という実験的なサービスが開始しました。

ユーザーは特設サイトより、ベース、テノール、メゾソプラノ、そしてソプラノを担当するブロブ(スライム状の謎生物)をマウスでムニョ~ンと引っ張って、上下で音程を、そして前後で「ア・エ・イ・オ・ウ」の母音の発声を操ります。その様子は録画して、各SNSでシェアが可能です。

Introducing Blob Opera 🎶 a machine learning experiment by @daviddotli which you can use to create a song with 4 opera voice types. Share your composition with friends - no music skills required - or get inspired by a festive carol performed by the Blobs. https://t.co/l8kjKKmwwTpic.twitter.com/h6PNFRHzZR