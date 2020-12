Google StadiaがiOSに対応。Safariから起動するという離れ技で

そんな手段があったのね。

Googleのクラウドゲームプラットフォーム「Stadia」がついにがiOSへ対応したことを公式Twitterで報告しています。2020年11月末にiOS対応のアナウンスがありましたが、年内に間に合わせてくるあたり、さすがGoogle、さすGoogle。

Stadia is now available on iOS devices! Yes, you read that right. Starting today, you can sign into https://t.co/AoYhdVnzGu on your Safari iOS browser and begin playing your favorite games. Try it for yourself today! pic.twitter.com/iQhoAu8NtX