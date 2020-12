米宇宙軍のメンバーの名称は｢ガーディアン｣だって

普通にパクってない?

もうすぐサヨナラのアメリカのペンス副大統領がアメリカ宇宙軍のメンバーの呼び名を「Guardians(ガーディアンズ)」とすると発表しました。

アメリカ合衆国宇宙軍は2019年トランプ大統領の号令下で編制された軍のひとつ。陸軍兵士を「soldiers(ソルジャー)」、海軍兵士を「sailors(セイラー)」、空軍兵士を「airmen(エアマン)」と呼ぶのと同じ感じで、一応ペンス副大統領は、宇宙軍兵士を「guardians(ガーディアンズ)」と呼ぶって決めたんでしょうけど、めちゃめちゃ「ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー」に影響されてません? っていうか、それでしょ? しゃべるアライグマとか出てくる映画ってこと、ペンスさん知ってますかね? 宇宙軍のみなさんは「ガーディアンズ」って呼ばれたかったのか、それともペンスさんがそう呼びたい!って決めただけなのか。他にももっといい名前あったんじゃないって思いますけど。

宇宙軍によると「ガーディアンズ」という単語は、「提出された何百もの候補名の中から、宇宙関連の仕事に就くプロたちの意見を聞きつつ、1年間のプロセスを経て決められた名称だ」と。Twitterでも冗談じゃないことを力込めて言ってますけど、もうロゴからして映画っぽいし、画像も映画の予告みたいで...。失礼しました!

Today, after a yearlong process that produced hundreds of submissions and research involving space professionals and members of the general public, we can finally share with you the name by which we will be known: Guardians. pic.twitter.com/Tmlff4LKW6