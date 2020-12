あのKFCがチキンを保温できるパソコンを発表！ …あのKFCです

今日ケンタッキーにしない? ケンタッキーでゲームしない?

ゲーム機メーカーが食べ物に進出してきたと思ったら、食べ物企業がマシンに参入してきました。KFCから、フライドチキンを保温しておけるゲームPC「KFConsole」が発表されました。エイプリルフールのようなネタが年末にでてくるなんて、2020年のカオスぶりは底がしれませんね…。

The console wars are ????.



Introducing the KFConsole. #PowerYourHungerpic.twitter.com/k7AM6g61Ip