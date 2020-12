Apple HomeKitに対応するLogitechの顔認証ドアベル。iPhoneで来訪者と話せる

Apple Watchにも通知が来るって。

Appleユーザーならあると便利な、Apple HomeKitのために作られたスマート・ドアベル「Circle View Doorbell」が、Logitech(ロジテック)から登場しました。

これは顔認証による来訪者の判別、魚眼で全身をHD動画で撮影、夜でも1.8m先までLEDで照らしカラーで見える暗視といった機能を搭載。それにApple TVもHomePodも使えて、iCloudにデータ保存までできちゃうのです。

The doorbell has been answered. Introducing the Circle View Doorbell, the first wired video doorbell developed exclusively for Apple HomeKit.Features Include:👉 Face Recognition👉 Head-to-toe HD Video👉 End-To-End Encrypted Secure VideoLearn more: https://t.co/DCWl4FPglfpic.twitter.com/XfXg4pzrYU