主張が強すぎる。マイクロソフトの公式ダサセーター、今年は3種類！

早いものでもう12月。今年もダサセーターの季節がやってきました!

MicrosoftからはMS Paint、Windows XPそしてWindows 95と懐かしさ溢れるデザインの公式ダサセーター3種が発売されています。どれもインパクト大なのは当然なんですが、特にトップ画像のWindows XP柄なんてアイコンのバックに延々と続くXPXPXPX…とXPの主張が強い、強すぎる…!

価格は1着70ドル~で、1着につき20ドルがテック業界のジェンダーギャップ解消に努めるNPO法人Girls Who Codeに寄付されます。

The new #WindowsUglySweater has arrived — and this year it’s supporting a fantastic cause! ​



Get yours today (they disappear fast!) and you’ll be supporting @GirlsWhoCode when you do. Good deal, isn’t knit? 🧶