実写映画版『メタルギアソリッド』スネーク役はオスカー・アイザックに決定

待たせたな。

大人気ステルスアクションゲームとして知られる『メタルギアソリッド』。世界中の多くのファンから愛されてきた本シリーズがハリウッドで実写映画化されると発表されたものの、ここしばらくの間大きな進展は見られませんでした。

しかし先日、ついに大きな動きが。米Deadlineによると、実写映画版のソリッド・スネーク役に『スター・ウォーズ』新3部作でポー・ダメロン役を演じたオスカー・アイザックが決定したとのことです。

実写版『メタルギアソリッド』を手がけるのは映画『キングコング:髑髏島の巨神』のジョーダン・ヴォート=ロバーツ監督。実はこの方は以前、ファンに少しでも楽しんでもらえるようにとメタルギアソリッド31周年をお祝いする非公式イラストをTwitterで投稿したり、今年の7月にはスネークを初めとした本シリーズの登場人物たちがゲームでお馴染みの無線を使って同作の33周年をお祝いする動画などを公開してきました。

To the METAL GEAR SOLID community:



Happy 33rd anniversary to @HIDEO_KOJIMA_EN’s original masterpiece!



Thanks to the legends @DavidBHayter@christophran@TasiaValenza@4pauleiding@CamClarkeVoices for helping me send this message.



New concept art coming all week!#METALGEAR33pic.twitter.com/hFhTf2LOK9