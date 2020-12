クリスマス前にうれしいやつ。

ソニーのVRデバイスことPlayStation VRが、数量限定で1万円オフの2万4980円(税別)にて12月17日から発売されますよ!

今回値下げされるのは、PlayStation VR "PlayStation VR WORLDS" 特典封入版。販売店はソニーストアやamazon.co.jpなどのネットショップとなっています。個人的には、配信タイトルの『初音ミクVR』が気になるかな…?

またセールはこれだけでなく、PlayStation VRシューティングコントローラーと対応ソフト(『Firewall Zero Hour Value selection』『Farpoint Value selection』)が2本セットで5980円で販売されます(1月6日まで)。

リリースタイトルの一覧を見ると最近はちょいと寂しい印象もあるPS VRですが、コンシューマー向けVRデバイスというソニーによる偉大な一歩を、一度は体験しておきたいものです。