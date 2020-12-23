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      楽天セールでお得な商品をピックアップ。50%ポイント還元のJayBirdのスポーツイヤホンやドライブレコーダーなど

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      楽天セールでお得な商品をピックアップ。50%ポイント還元のJayBirdのスポーツイヤホンやドライブレコーダーなど
      Image: 楽天市場

      こちらは、メディアジーン コマースチームからの記事です。

      楽天では最大50%と高ポイント還元イベント｢楽天スーパーDEAL｣が開催中。

      本日2020年12月23日は、50%ポイント還元のJayBirdのスポーツイヤホンやドライブレコーダーなど、お得な商品が多数登場しています。

      また、現在買い回りでポイントアップする｢楽天大感謝祭｣も開催中。こちらの買い回りキャンペーンと合わせるとさらにお得に購入できます。楽天大感謝祭は12月26日（土）1:59までです。

      なお、以下の表示価格は2020年12月23日14時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。

      最大50%の高還元率！ お買い得商品が多数

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      ドライブレコーダー AN-R080 前後2カメラタイプ

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      Source: 楽天市場

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