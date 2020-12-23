楽天セールでお得な商品をピックアップ。50%ポイント還元のJayBirdのスポーツイヤホンやドライブレコーダーなど

こちらは、メディアジーン コマースチームからの記事です。
楽天では最大50%と高ポイント還元イベント｢楽天スーパーDEAL｣が開催中。
本日2020年12月23日は、50%ポイント還元のJayBirdのスポーツイヤホンやドライブレコーダーなど、お得な商品が多数登場しています。
また、現在買い回りでポイントアップする｢楽天大感謝祭｣も開催中。こちらの買い回りキャンペーンと合わせるとさらにお得に購入できます。楽天大感謝祭は12月26日（土）1:59までです。
なお、以下の表示価格は2020年12月23日14時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。
最大50%の高還元率！ お買い得商品が多数
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33,968円（今なら50%ポイント還元・楽天スーパーDEAL）
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9,570円（今なら40%ポイント還元・楽天スーパーDEAL）
ファーウェイHuawei Matebook X Pro i5 ノートパソコン
181,280（今なら40%ポイント還元・楽天スーパーDEAL）円
NUARL N6 Pro トゥルーワイヤレス ステレオイヤホン
17,900円（今なら40%ポイント還元・楽天スーパーDEAL）
11,988円（今なら40%ポイント還元・楽天スーパーDEAL）
Lifeprint ライフプリント スマホ用プリンター 2×3 Lifeprint Photo and Video Printer
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東芝（TOSHIBA） サイクロンクリーナー トルネオV コードレス VC-CLH200
35,800円（今なら30%ポイント還元・楽天スーパーDEAL）
楽天スーパーDEALの｢24時間タイムセール｣、24日10時まで
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Source: 楽天市場