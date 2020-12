被害62億円。インドのiPhone工場で暴動、iPhone数千台が消える

,

米中貿易戦争でインドに活路を見出した矢先にこれ…。

印カルナータカ州コーラールにある台湾Wistron(緯創資通:ウィストロン)のiPhone製造工場で先週土曜日の12月12日、賃金不払いに不満を抱える社員ら2,000人以上が石や鉄パイプで工場、社屋、備品、社用車を手当たり次第に荒らし、132人が逮捕される事態となりました。

暴動が起こったのは、夜勤シフト明けの社員が午前シフトの社員と交代する午前5時前後のことでした。警備スタッフはそのときの状況をこう語っています。

工場では1万人余りが働いており、大半は派遣社員です。不満の火種は賃金で、4か月前から不払いや減給、夜勤のオーバータイムが発生しているらしく、ある男性社員はこう窮状を訴えています。

こうして、「口座に振り込まれる金額が毎月、毎月減ってきているとフロアで言ったら、『月500ルビー(約700円)しか振り込まれていない』という社員もいて、夜のシフトが終わるころには暴徒化していた」とのことです。

これに対し、警察や州政府は工場の警備強化、暴徒摘発、原因究明、労働者の権利保全に全力を挙げると声明を発表。過酷な環境で働く労働者に理解と同情を示しながらも、「不満があるならなぜ労働局に先に相談してくれなかったのだ」と語っています。

確かにモノに当たっても何の解決にもなりませんもんね。下手すると運転資金が回らなくなって工場が閉鎖に追い込まれてしまいます。貧すれば鈍する。でもこれはモノづくりの人がすることじゃないわぁ…。平和なインドのイメージがガラガラガラ…。

